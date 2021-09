Empresário bolsonarista diz que seu coworking para influenciadores tem portas abertas para Felipe Neto

Espaço abriga a produção de um programa apresentado por nomes como Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e outros comunicadores pró-Bolsonaro

Joana Cunha

SÃO PAULO, SP

O espaço de coworking criado pelo empresário bolsonarista Otavio Fakhoury para fornecer estrutura a influenciadores e produtores de conteúdo começou a funcionar. Já abriga a produção de um programa semanal apresentado por nomes como Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e outros comunicadores pró-Bolsonaro.



Empresários que têm sido procurados pela equipe de Fakhoury para embarcar no projeto dizem que o mote é reunir gente alinhada à visão conservadora, mas Fakhoury nega. Segundo ele, o espaço não tem viés ideológico e é voltado para jornalistas independentes, correspondentes internacionais, influenciadores e youtubers. “O Felipe Neto, se quiser parar de trabalhar de casa, trabalha lá [no coworking]. Quando ele está em São Paulo para fazer um vídeo, vai lá”, diz.



Segundo o empresário, a estrutura foi montada em um andar de um escritório que já era dele na Faria Lima, em São Paulo, sem sócios nem financiamento. “Tendo sucesso, eu quero replicar a ideia e fazer em várias cidades do Brasil com sócios. O primeiro eu abri sozinho porque quero lançar o conceito”, afirma.



Fakhoury diz que tem planos de criar um canal de TV com uma linha editorial de direita para fazer contraponto às emissoras atuais, que ele considera alinhadas à esquerda. Mas, segundo o empresário, o projeto não está na pauta imediata. Desde o mês passado, ele vem tentando organizar um jantar com outros empresários e influenciadores para apresentar a ideia.



“Eu acho que esse tipo de coisa eu só vou divulgar depois. Se eu começar a falar disso antes, mela o jantar, sai na imprensa. Aí vocês vão publicar que o jantar é do gabinete do ódio”, diz. Em abril, a casa de Fakhoury ia ser usada para um almoço de mulheres empresárias com o presidente Jair Bolsonaro, organizado pela líder do movimento Brasil de Ideias, Karim Miskulin, mas foi transferido para outro local em cima da hora.