Empresa de oxigênio explode em Fortaleza

No Ceará, a White Martins, uma empresa fabricante de gases industriais e medicinais, ganhou as redes sociais com vídeos que mostram uma explosão em uma de suas fábricas, localizada na Avenida Francisco Sá, no Bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

O governador Camilo Santana lamentou o ocorrido. “Nossa equipe da Secretaria da Saúde também acompanha a questão do fornecimento de oxigênio, para evitar problema de desabastecimento nos equipamentos de saúde. Estou acompanhando os fatos e torcendo pela rápida recuperação das vítimas”, afirmou.

A empresa é uma das maiores fornecedoras de oxigênio para os hospitais do Brasil. De acordo com informações preliminares, há saques de cilindros e a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados.

Segundo os bombeiros, a explosão foi ouvida em vários cantos da cidade e casas próximas foram atingidas.

Ainda não há informações sobre feridos.

