Empresa brasileira vai desenvolver cabine do maior avião cargueiro do mundo

PAULO RICARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Akaer, empresa brasileira do setor aeroespacial, anunciou nesta semana que foi selecionada pela companhia americana Radia para desenvolver a cabine do maior avião cargueiro do mundo. A parceria foi firmada durante o Paris Air Show, tradicional evento da indústria da aviação.



Batizada de WindRunner, a aeronave está sendo desenvolvida pela Radia, que também anunciou recentemente novas parcerias com outras quatro empresas: a espanhola Aciturri, a britânica Element Materials Technology e as americanas Astronautics Corporation of America e Ingenium Technologies.



A Akaer ficará responsável pelo desenvolvimento da cabine pressurizada da aeronave. O projeto será feito nas instalações da companhia, em São José dos Campos, no interior de São Paulo.



Segundo a Radia, o WindRunner é o maior avião cargueiro já desenvolvido em termos de volume, com um compartimento de carga de 7.700 metros cúbicos e capacidade de carga útil superior a 70 toneladas.

Para comparação, o cargueiro C-390 Millenium, da Embraer, é capaz de suportar 26 toneladas de carga útil.



De acordo com a companhia, a aeronave pode operar em pistas não pavimentadas com pelo menos 1.800 metros de extensão, sem necessidade de infraestrutura terrestre especializada.



A Aciturri Aeronáutica, da Espanha, será responsável pelo desenvolvimento da estrutura traseira do WindRunner. Já a Astronautics Corporation of America vai projetar e fabricar os equipamentos responsáveis pela integração dos sistemas aviônicos.



A Element Materials Technology desenvolverá o sistema de combustível da aeronave. E a Ingenium Technologies ficará responsável pelo desenvolvimento dos dispositivos para sustentação do avião em voo.