Embaixador do Japão indica que 2025 será ano de amizade e mais intercâmbio com o Brasil

Por Nathália Guimarães e Marcelo Thompson Flores

Agência Ceub/Jornal de Brasília

O embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, esteve presente na 12ª edição do Festival do Japão, realizado no último final de semana, no Distrito Federal.

Durante o discurso da cerimônia de abertura, ele destacou que 2025 foi nomeado como o ano de amizade e intercâmbio entre Japão e Brasil.

O ano celebra os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

Para ele, é importante comemorar e promover ainda mais esses laços políticos.

Criado há 12 anos para construir uma ponte cultural entre os brasileiros e japoneses, o Festival do Japão Brasília promove a cultura nipo-japonesa.

A programação do evento contou com danças típicas, como o Odori e Yosakoi Soran, grupos de taiko (tambores), oficinas de artes como origami (dobradura de papel) e shodô (caligrafia artística), entre outras atividades.

A interação com o público aconteceu durante o evento, com as danças tradicionais do Japão e com até mesmo degustação de saquê (bebida alcoólica tradicional japonesa feita a partir do arroz).

Com isso muitos tiveram a oportunidade de realmente vivenciar a cultura japonesa.

A culinária também se fez muito presente, com produtos importados e comidas típicas sendo feitas na hora.

Apresentação de grupo de dança. Foto: Marcelo Thompson Flores

A Embaixada do Japão foi co-realizadora do evento e estava presente no festival com um estande para atender ao público com informações sobre turismo, bolsas de estudo e a cultura do Japão.

Lembrando que esse foi o primeiro festival realizado desde a isenção de visto para turistas brasileiros, introduzida em setembro de 2023.

Embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Foto: Marcelo Thompson Flores

Confira abaixo a entrevista da Agência Ceub com o embaixador do Japão.

Agência Ceub — A cultura pop japonesa, como animes e mangás, fazem sucesso entre os jovens brasileiros. Tem outros elementos que o senhor destacaria sobre a cultura japonesa?

Teiji Hayashi (Embaixador): Aqui, no festival do Japão, [o público] pode aproveitar a variedade da escrita japonesa. Além da cultura pop, que é muito popular entre os jovens brasileiros, mostramos a caligrafia, sumi-e, pintura japonesa, a culinária tradicional japonesa, entre outras coisas. O público pode descobrir essa ampla variedade da cultura do Japão.

Agência Ceub — Existem milhões de japoneses e descendentes que vivem no Brasil. Nosso país possui a maior população de origem japonesa fora do Japão. Para o senhor, esse fato aproxima o Brasil e o Japão?

Teiji Hayashi (Embaixador): Sim. Na última pesquisa, renovamos esse número de imigrantes japoneses. Neste ano, nós temos aproximadamente 2,7 milhões de imigrantes e descendentes japoneses. E além disso, no Japão, temos a quarta ou quinta maior comunidade brasileira fora do Brasil, que conta com 210 mil brasileiros. Essas comunidades fora dos países são como pontes, muito importantes para divulgar a cultura, para melhorar a compreensão entre os dois países. Sempre contamos com a comunidade nipo-brasileira no Brasil como parceira, para fortalecer mais ainda os laços.

Agência Ceub — Essa é a 12ª edição do Festival do Japão, e ele tem sido um sucesso em Brasília. Vocês planejam seguir com o evento, aumentando a conexão entre a população de Brasília com o Japão?

Teiji Hayashi (Embaixador): Sim, sem dúvida. O Festival do Japão em Brasília está muito destacado com a variedade e também com a animação. Como eu expliquei, aqui em Brasília, temos vários estandes de culturas, de artes marciais, culinária. Sem dúvida, esse festival é uma oportunidade fundamental para fortalecer nossas raças.

Supervisão Luiz Claudio Ferreira