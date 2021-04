Mulheres chegaram à agência bancária por volta do meio-dia de segunda (12) para tentar pegar uma senha de atendimento

Dezenas de mães estão há horas em frente a uma agência do Banco do Brasil em Fortaleza-CE. As mulheres esperam o banco abrir para receber um benefício de 100 reais pago pela Prefeitura de Fortaleza a famílias de baixa renda com crianças até seis anos.

As mães chegaram por volta do meio-dia de segunda-feira (12) e dormiram no local. Além de ter de dormir em papelões, as mulheres sofreram com a chuva que cai na capital cearense. Algumas crianças acompanham as mães.

As mulheres que buscam atendimento contaram ao G1 que a agência estava atendendo cerca de 20 pessoas por dia através da distribuição de senhas. O número foi ampliado para 40 senhas, mas ainda é insuficiente para acabar com a fila.

“A gente está dormindo aqui e não estamos conseguindo ficha, porque só são 20 fichas. Aí quando a gente vem eles dizem que só são 20 fichas e mandam a gente vir passar a noite. A gente passa a noite e quando chega na nossa vez não tem mais ficha. Ontem eles começaram a dar 40 fichas, mesmo assim a gente não está conseguindo, não esta dando. A gente é mãe de família, se agente vem para cá passar a noite em um lugar desse aqui é porque a gente precisa”, disse Silvana da Silva Nascimento ao G1.

Governador é questionado sobre hospital de R$ 40 milhões

O deputado estadual Heitor Ferrer cobrou explicações ao governador do Ceará, Camilo Santana, sobre os R$ 40 milhões pagos na aquisição do Hospital Leonardo da Vinci. Ferrer quer transparência no caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Camilo respondeu, pelo Facebook, dizendo que “faria duas vezes, se fosse preciso”, porque o hospital é voltado para ” principalmente os mais pobres”. O governador disse também que não há ilegalidades na compra do hospital e que “quem critica essa medida ou não conhece as dores da população, ou age de má fé para tentar confundir as pessoas”.