Em 1 mês, SP tem mais morte por deslizamento que em todo o 2021

Alfredo Henrique

As 34 mortes após as chuvas de janeiro no estado de São Paulo superam em 47% os 23 óbitos em soterramentos e deslizamentos registrados pelo Corpo de Bombeiros em todo o ano passado. Segundo a corporação, houve em 2021 295 ocorrências de deslizamentos de terra em São Paulo. O mês de janeiro foi o que teve mais ocorrências, totalizando 43.

Em 2020, foram 398 desmoronamentos e 66 mortes. Naquele ano, fevereiro foi o mês com mais casos de deslizamentos, totalizando 133, ainda segundo os bombeiros. Na última sexta-feira (4) foram encontradas pela corporação as últimas três vítimas desaparecidas, do deslizamento na rua São Carlos, Parque Paulista, em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. A cidade concentra 18 mortes pela chuva neste ano, mais da metade das 34 registradas no estado.

Na quinta-feira (3), os bombeiros já haviam encontrado o 15º corpo, de Tamires Aparecida Ferreira Santos (31). O corpo de seu marido, Gabriel Souza Cardoso (26), também foi identificado. Também foram localizados os corpos de Caio Rodrigues, 36, e Vitor Rodrigues, 10, tio e sobrinho que viviam em uma das casas afetadas.

Na madrugada anterior, haviam sido encontrados os corpos dos gêmeos Lucas e Letícia dos Santos Sampaio, de 16 anos, e do avô deles, José Bonfim Filho, 82. Eles fazem parte de uma família que teve sete mortos na tragédia. De acordo com a Prefeitura de Franco da Rocha, 188 imóveis foram interditados sob risco de desabamento, sendo 62 na rua onde houve o deslizamento. Cerca de 560 pessoas estavam desalojadas, segundo a mais recente atualização do município.

Na quinta (3), o governador João Doria (PSDB), que foi até a área do deslizamento em Franco da Rocha, anunciou o repasse de R$ 3 milhões à cidade, sendo R$ 1 milhão para o atendimento às vítimas e R$ 2 milhões para a recuperação da estrutura urbana.

A gestão do tucano gastou menos da metade do orçamento previsto para obra de infraestrutura antienchente em todo o estado de São Paulo, em 2021. Dos R$ 996,9 milhões aprovados pelos deputados estaduais, foram gastos R$ 453,2 milhões, ou seja, 45% do total.

No ano anterior, o percentual gasto em relação ao orçamento disponível foi ainda menor, 18% dos R$ 718,1 milhões destinados para combater os problemas causados pelas enchentes. Nos últimos dez verões, 223 mortes foram confirmadas em decorrência de alagamentos e deslizamentos, segundo a operação Chuvas de Verão no estado.

A secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, responsável pelas obras antienchente em São Paulo, afirmou que investiu R$ 333 milhões no combate às enchentes em 2021 e aumentou a execução orçamentária em 33% em comparação a 2019.

A pasta disse ainda que o montante não foi somado aos R$ 453,2 milhões gastos no orçamento de 2021 porque foi destinado a obras contratadas no fim de dezembro. Trata-se da construção de dois piscinões em Franco da Rocha, na região metropolitana, e outro no ABC, no limite entre São Paulo, São Caetano do Sul e São Bernardo do Campo. De acordo com a secretaria, as obras não foram iniciadas em 2021 porque a Caixa Econômica não liberou o financiamento.

Mortos por cidade

Franco da Rocha – 18

Várzea Paulista – 5

Francisco Morato – 4

Embu das Artes – 3

Arujá – 1

Itapevi – 1

Ribeirão Preto – 1

Jaú – 1

Fonte: Corpo de Bombeiros

