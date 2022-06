Dom e Bruno: PF investiga cinco suspeitos do crime

São três pessoas envolvidas diretamente na morte de Dom e Bruno, um envolvido na ocultação dos cadáveres e um mandante

Após confissão de suspeito, a Polícia Federal decidiu ampliar as investigações e a lista de suspeitos de assassinar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips.

Segundo a GloboNews, a corporação agora investiga cinco pessoas de participarem no crime. Até o momento, são três pessoas envolvidas diretamente na morte de Dom e Bruno, um envolvido na ocultação dos cadáveres e um mandante.

Por enquanto, os indícios mais fortes estão em torno dos executores e um terceiro pedido de prisão deve ser expedido nos próximos dias. Os únicos presos suspeitos de envolvimento no caso são os irmãos Amarildo, que já confessou a participação na ocultação dos corpos, e Oseney da Costa de Oliveira.

Os supostos restos mortais de Dom e Bruno foram encontrados no início da noite de ontem (15). Eles desapareceram no último dia 5, quando deixaram a Comunidade de São Rafael em direção a Atalaia do Norte, mas nunca chegaram ao destino.