Dois suspeitos morrem em operação contra o Comando Vermelho na zona oeste do Rio de Janeiro

Dois suspeitos morreram em mais uma etapa da Operação Contenção, realizada desde as primeiras horas desta quarta-feira, 19, pelas polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro, contra a expansão do Comando Vermelho na região. Até o momento, oito pessoas foram presas.

A ação ocorre na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste da capital fluminense. Até a última atualização, foram apreendidos dois fuzis, dois artefatos explosivos e uma pistola, além de drogas encontradas em uma escola. De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa utiliza instituições de ensino como “bunkers” para burlar as ações das forças de segurança. A corporação não deu detalhes sobre as circunstâncias das duas mortes registradas.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro não respondeu a tentativa de contato do Estadão.

Participam da operação policiais da 34ª Delegacia de Polícia, de Bangu, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, responsável pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).

Na última etapa da Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira, 18, os policiais prenderam 19 pessoas, incluindo um homem conhecido como “Mentor das Barricadas”. A defesa dele não foi localizada. O suspeito é apontado como o responsável por fornecer materiais para construção e reforço de barreiras em comunidades dominadas pela facção. A investigação indicou que ele se apresentava como empresário do ramo de reciclagem, mas, na verdade, era o líder do braço financeiro do CV.

