DJ é preso no Rio sob suspeita de ameaçar e divulgar imagens íntimas da ex-namorada

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um DJ e produtor musical suspeito de perseguir, ameaçar de morte e divulgar imagens íntimas da ex-namorada nas redes sociais. Gabriel Petrucci da Fonseca foi localizado em casa no bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, nesta segunda-feira (7).

A vítima, que já tinha uma medida protetiva contra o ex-companheiro, procurou a delegacia para dizer que recebia novas ameaças. De acordo com as investigações, ele teria publicado fotos distorcidas da ex-namorada nua, criado um site com fotos e vídeos íntimos e enviado dezenas de mensagens ameaçadoras, inclusive à mãe da jovem.”

Vou destruir a sua vida”, “Você vai morrer” e “Passei seu endereço para o Comando Vermelho” estão entre as frases que teriam sido enviadas por ele por telefone e WhatsApp, segundo a polícia.

Gabriel não apresentou advogado. Segundo a delegada Camila Lourenço, responsável pelo caso, ele permaneceu em silêncio durante o depoimento.

Ainda de acordo com a polícia, ele também monitorava os deslocamentos da vítima e a ameaçava com informações sobre a rotina dela.

O homem foi preso preventivamente (sem prazo) e, segundo a Polícia Civil, pode responder por perseguição, ameaça e descumprimento de medida protetiva.

A prisão foi realizada por policiais civis da 20ª DP (Vila Isabel), que investiga o caso.