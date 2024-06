Dirigentes da União Brasil rechaçam vice de Nunes e negociam apoio a Marçal em SP

JULIA CHAIB

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O coach Pablo Marçal (PRTB) ampliou as conversas com dirigentes da União Brasil em busca de apoio na disputa pela Prefeitura de São Paulo.



Integrantes do partido estão descontentes com o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) por rechaçarem a escolha do ex-coronel da Rota Ricardo Mello Araújo (PL) como vice na chapa do emedebista. A reclamação é que a União não teria sido consultada para chancelar o nome do militar e que ele agregaria pouco na eleição.



Além disso, um dirigente da União Brasil diz ver potencial de crescimento de Marçal na capital paulista e que por isso o partido estuda a aliança.



À Folha de S.Paulo o coach disse ter tido conversas com três cardeais da União Brasil nas últimas semanas: o governador Ronaldo Caiado (GO), o vice-presidente da legenda, ACM Neto, e o presidente do partido, Antonio de Rueda.



Marçal afirmou manter contato com Rueda e que teve nova conversa com ele nesta quarta (19), mesmo dia em que Nunes fará um jantar para sacramentar o nome de Mello Araújo como candidato a vice na eleição.



“Provavelmente o meu vice vai ser da União. Há outros convites, mas o que eu tenho mais acertado é andar com a União”, afirmou Marçal. “Todo mundo que gosta de mim está apalavrado com o Nunes, mas só esperando o Nunes afundar”, disse.



Um dirigente da União Brasil diz que não há nenhuma definição –até porque o partido tem o deputado Kim Kataguiri (SP) como pré-candidato à prefeitura–, mas não descarta o apoio ao coach.

Nunes convidou presidentes de partidos que o apoiam para o jantar desta quarta, inclusive representantes da União Brasil, mas, segundo a reportagem apurou, eles cogitavam não comparecer.



Os cenários considerados por integrantes do partido para a eleição na capital paulista levam em conta pesquisas internas e externas.



Em levantamento do Datafolha divulgado no final de maio, Marçal aparecia entre 7% e 9% das intenções de voto, dependendo do cenário pesquisado. Kim Kataguiri aparecia com 4%.



Na semana passada, Marçal esteve na posse de Rueda como presidente do partido e foi bastante tietado no evento.



À coluna Painel, da Folha de S.Paulo, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo e principal liderança do partido no estado, Milton Leite, expressou ressalvas com a escolha de Mello Araújo.



“O União Brasil tem dificuldade em fechar uma definição [sobre Mello Araújo]. Respeito o Bolsonaro, mas o União vê outros nomes dentro do próprio PL que seriam bem-vindos, como [os vereadores] Rute Costa e Gilberto Nascimento Junior”, disse Leite.



O nome do ex-coronel da Rota foi uma indicação de Jair Bolsonaro para apoiar Nunes. O ex-presidente também foi procurado por Marçal, mas negou apoiá-lo.



Na sexta-feira (14), Bolsonaro reforçou apoio a Nunes e desautorizou alianças do PL com Marçal. “Eu não vou impedir de conversar com ele, [Marçal] agora, apoio em si vamos estar alinhados”, disse, sugerindo o alinhamento a Nunes.



Naquele dia, Bolsonaro teve um almoço com o prefeito, com Mello Araújo e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).