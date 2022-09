Dia da Amazônia será celebrado com atos em todo o país

Em Brasília, a data será lembrada com coleta de assinaturas para Projeto de Lei em prol da floresta e apresentação de artistas

O Dia da Amazônia será comemorado no próximo domingo (4.set), com atos em todo o país. O Amazônia de Pé – nome escolhido pelas entidades organizadoras – pretende chamar atenção para os problemas que ameaçam a maior floresta tropical do mundo. Em Brasília, a programação inclui a apresentação de artistas locais, como o Bloco das Divinas Tetas, a Orquestra Alada Trovão da Mata, os Filhos de Dona Maria e Ediá, além do Toré do povo indígena Kariri-Xocó. O evento está marcado para começar às 16 horas no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano (antiga Funarte).

Na capital do país, o ato é organizado pelo Movimento Viver Bem, e tem como objetivo unir a cidade, o campo e a floresta para colaborar na coleta de 1,5 milhão de assinaturas para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular pela Amazônia de Pé.

“A Amazônia está queimando, literalmente, nesse mês de setembro. Em todo o Brasil as pessoas estão se mobilizando em torno dessa campanha para aprovar a lei que destina para os povos indígenas e comunidades tradicionais as áreas que nesse momento estão sob ameaça do agronegócio, do garimpo e dos madeireiros. É proteger daqueles que destroem visando o lucro ao destinar aos povos que de fato demonstraram por gerações que sabem cuidar da floresta”, afirma Thiago Ávila, socioambientalista e cofundador do Movimento Bem Viver.

A coleta de assinaturas seguirá todos os dias da semana, à tarde, na Banquinha do Futuro, instalada na Rodoviária do Plano Piloto. A expectativa dos organizadores do movimento é que, em todo o país, sejam realizados mais de 400 eventos em prol do Amazônia de Pé.

Dia da Amazônia

O Dia da Amazônia é celebrado em 5 de setembro. A data foi instituída pela Lei nº 11.621, de 19 de dezembro de 2007, com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a importância da maior floresta tropical do mundo e da sua biodiversidade para o planeta.

O dia 5 de setembro foi escolhido, pois, nesta data, em 1850, o Príncipe D. Pedro II decretou a criação da Província do Amazonas (atual Estado do Amazonas). O bioma possui sete milhões de quilômetros quadrados, sendo cinco milhões e meio de florestas, e é considerado essencial para o equilíbrio ambiental e climático do planeta e para a conservação dos recursos hídricos.

Serviço | Ato Amazônia de Pé

Data: 4 de setembro

Hora: 16h à 22h

Local: Gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano – antiga Funarte

Entrada: Gratuita