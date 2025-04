Derramamento de óleo provoca interdição total de rodovia em Ubatuba (SP)

Um trecho de oito quilômetros da rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) foi totalmente interditado na tarde desta segunda-feira (21), na região do litoral paulista. Segundo o Der (Departamento de Estradas de Rodam), que administra a via, a interdição ocorreu por causa de derramamento de óleo na pista.

A via, que conecta Ubatuba a Taubaté, está fechada entre os km 79 e 87. O Der publicou um aviso sobre a ocorrência às 14h36 em seu perfil oficial no X. O departamento informa, ainda, que equipes de trânsito estão “no local fazendo a sinalização e orientando o tráfego”.

Por meio de uma das câmeras do sistema de monitoramento da rodovia disponíveis no site do Der, no km 88, mostra uma fila de veículos parados em frente a uma barreira de cones sinalizando uma interdição. Às 15h15, era possível ver pessoas caminhando no meio do asfalto, em meio a carros completamente estacionados.

No km 125, em Ubatuba, também é possivel pelas câmeras uma fileira de carros completamente parados. Tanto a SP-125 quanto a rodovia Padre Manuel da Nóbrega (SP-055) têm trechos de congestionamento, segundo o monitoramento do Der. O departamento não informa o tamanho dos trechos com lentidão.

O impacto no trânsito é ainda maior devido ao aumento do tráfego no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes.

Nas redes sociais, motoristas reclamam do trânsito parado em Ubatuba e cobram explicações do departamento. “Mais de 4 horas com carro desligado”, relatou um internauta em resposta a uma publicação do Der no X.

O departamento não informou o que causou o derramamento de óleo na pista. Não há previsão de liberação do tráfego.