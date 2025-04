Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos no RJ após trégua das chuvas

ARTUR BÚRIGO

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS)

O temporal que atingiu a maior parte das cidades do Rio de Janeiro entre sexta-feira (4) e sábado (5) não deve se repetir neste domingo (6), segundo a previsão do tempo.

O nível de precipitação deve ser de fraco a moderado na serra, na Baixada Fluminense e na Costa Verde, regiões mais atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Na capital fluminense, a situação para este domingo é semelhante. As informações são do Cemaden (Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) do Rio.

Até o momento, não há registro de nenhuma vítima em razão das chuvas dos últimos dias no estado.

De acordo com a Defesa Civil, o maior alerta agora é para deslizamentos, diante da quantidade de água acumulada no solo.

O órgão diz que há risco muito alto para Angra dos Reis e Petrópolis, as duas cidades mais atingidas pelos temporais dos últimos dias. O risco é alto para outras cidades das regiões serrana, Costa Verde e Baixada Fluminense.

Em Angra, cidade que registrou o maior número de desalojados pelos temporais, a chuva durante o dia não deve passar de 50 milímetros, segundo a prefeitura, que considera o patamar dentro do esperado.

A cidade decretou estado de emergência no último sábado para facilitar o acesso a recursos do estado e da União e realizar compras emergenciais. Na manhã deste domingo, eram 331 desalojados no município, acolhidos em quatro abrigos.

A prefeitura desmobilizou os pontos de apoio diante da quantidade de chuva prevista para as próximas 48 horas.

A rodovia BR-116, que liga a capital a Teresópolis, seguia interditada do km 93 ao km 108 em ambos os sentidos até o meio-dia deste domingo.

A concessionária Ecovias Rio Minas, que administra o trecho, disse que as equipes estão no local para avaliação e limpeza da via após a redução do volume de precipitação na serra.

Angra e Petrópolis chegaram a registrar 300 milímetros de chuva em 24 horas em pontos dos municípios de sexta para sábado.

O volume é 50% acima do esperado para o município serrano, onde o rio Poço dos Padres, na área do bairro do Itamarati, se transformou em uma cachoeira, como mostram vídeos publicados nas redes sociais.

A última atualização da prefeitura, da noite de sábado, informava que 74 pessoas estavam abrigadas em pontos de apoio do município. Neste domingo, equipes de limpeza da Prefeitura de Petrópolis atuam na limpeza das ruas e obstrução das vias.