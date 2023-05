Dada como desaparecida, mulher é achada 7 meses depois morta dentro de casa

Uma mulher de 62 anos que estava desaparecida há sete meses foi encontrada morta dentro de casa na última terça-feira

Uma mulher de 62 anos que estava desaparecida há sete meses foi encontrada morta dentro de casa na última terça-feira (16), na cidade de Mafra, em Santa Catarina.

O boletim de desaparecimento dela foi feito por uma assistente social do posto de saúde Mafra no dia 12 de abril deste ano, segundo a Polícia Civil. A mesma assistente social disse que não a via desde outubro de 2022.

Na última terça-feira, ela foi encontrada por um motoboy que entregava remédios a ela, contou o delegado Nelson Vidal. Ele pulou o muro e, ao olhar a fresta da janela, notou um cadáver dentro do imóvel.

Após notar que ela estava morta, o entregador acionou a polícia e foi constatado que o corpo era da mulher desaparecida, já em “avançado” estado de decomposição, relatou Vidal.

Antes de o corpo ter sido encontrado, o delegado relatou que operações para localizar a mulher foram realizadas em Curitiba.

A assessoria da Polícia Civil informou que a casa dela não foi invadida por policiais antes porque é necessário “mandado judicial” exceto “em situações de flagrante delito ou que a pessoa autorize”.

De início, a polícia trabalha com a hipótese de morte natural e o resultado da necropsia é aguardado para confirmar a causa e há quanto tempo ela estava morta. Um inquérito foi instaurado para apurar o que pode ter acontecido.