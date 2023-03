Criminosos fecham rodovia e queimam veículos após operação da PM no RJ

Criminosos incendiaram veículos e atravessaram caminhões na rodovia em represália a uma operação da PMERJ na comunidade do Pilar

Gabriel Tavares

São Paulo, SP

A rodovia Washington Luiz (BR-040) foi obstruída por veículos em chamas nesta quinta-feira, 16, em Duque de Caxias (RJ). Criminosos incendiaram veículos e atravessaram caminhões na rodovia em represália a uma operação da PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) na comunidade do Pilar, informou a corporação à reportagem.



Ao todo, seis caminhões sem as chaves causaram a interdição da rodovia no km 124, no sentido Rio de Janeiro, de acordo com a PRF.



Também houve fechamento na pista lateral, no km 106, e da pista central, no km 118, ambos no sentido Juiz de Fora. Nas redes sociais, pessoas que passavam pela via registraram os veículos incendiados.



Até as 16h38, apenas o km 106 continuava com uma faixa da pista lateral interditada. Os bombeiros estiveram no local e controlaram o incêndio em um veículo, mas ele ainda não foi removido.



Questionada pela reportagem, a PMERJ não informou qual o objetivo da operação policial, bem como se houve registro de vítimas. A corporação afirmou que não houve prisões e apreensões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



A reportagem perguntou à Prefeitura de Duque de Caxias se houve a interrupção de serviços públicos na cidade e aguarda retorno.