Criminosos armados com fuzis explodem 2 carros-fortes no interior de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um grupo com pelo menos 10 criminosos explodiu dois carros-fortes, no fim da tarde desta segunda-feira (8), na Rodovia Washington Luís, altura de Cordeirópolis, no interior de São Paulo.

Criminosos utilizaram dois carros e portavam fuzis. Eles explodiram os carros-fortes da transportadora Blue Angels e fugiram em seguida. Até o momento, ninguém foi preso, segundo informações da Polícia Militar.

Bope foi acionado. Agentes do Batalhão de Ações Especiais da PM foram encaminhados ao local para auxiliar na busca dos criminosos.

Não há informações de feridos. Os motoristas dos carros-fortes, que não tiveram a identidade divulgada, não sofreram ferimentos, de acordo com a PM.

Não se sabe se o grupo conseguiu fugir com dinheiro. A reportagem tenta contato com a transportadora para saber se alguma quantia foi levada.

Os veículos usados pelos criminosos foram encontrados em um canavial. De acordo com a PM, os mesmos carros foram usados por assaltantes em um ataque a uma agência do Banco do Brasil, em São Pedro, também no interior paulista, na madrugada desta segunda-feira (8). Na ocasião, a quadrilha trocou tiros com a polícia, mas ninguém foi preso.

A ação dos criminosos atrapalhou temporariamente o trânsito na região. Em nota, a prefeitura de Cordeirópolis disse ter acionado as forças de segurança do município para “localizar os bandidos”. A prefeitura também informou que a quadrilha deve ter fugido por uma estrada de terra para Limeira, cidade vizinha.