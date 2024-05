Criança sofre traumatismo e morre durante briga entre mãe e padrasto na PB

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma menina de 4 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (29) após sofrer traumatismo craniano durante uma briga entre a mãe e o padrasto, em João Pessoa (PB).



A criança foi hospitalizada com diversos ferimentos no corpo. A menina foi internada no Complexo Hospitalar de Mangabeira com politraumatismo e sangramentos, mas não resistiu aos ferimentos, segundo informações da Polícia Militar da Paraíba.



Causa da morte foi traumatismo craniano. Laudo do exame de necropsia realizado no corpo da criança constatou que ela sofreu um inchaço no cérebro, que levou ao óbito.



Menina foi machucada durante uma briga entre a mãe e o padrasto. À polícia, a mãe relatou que estava bebendo em casa com o marido, quando houve uma discussão entre ela e o companheiro, que teria tentado agredi-la. Para se proteger das agressões, a mulher alega que correu com a filha nos braços, se desequilibrou e caiu por cima da menina.



A mulher e o homem estão juntos há cerca de três anos e, atualmente, ela está grávida. Além da menina morta, ela também tem outros três filhos. Os dois não têm antecedentes criminais.



Polícia registrou o caso como “morte suspeita”. Segundo informações da Polícia Civil da Paraíba, o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da capital.



A mãe e o padrasto foram levados para a Central de Polícia de João Pessoa, onde foram ouvidos. Como não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.