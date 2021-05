Covid: Primeiros casos da cepa indiana começam a ser testados

As seis pessoas seriam tripulantes que chegaram ao país a bordo em um navio cargueiro vindo da Malásia, segundo autoridades

Ao menos 100 pessoas que tiveram contato com seis casos da cepa indiana da covid-19 começaram a ser testadas nesta sexta-feira (21), segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão (SES).

As seis pessoas seriam tripulantes que chegaram ao país a bordo em um navio cargueiro vindo da Malásia, segundo autoridades. Após 15 testagens positivas, o cargueiro de minério, de 360 metros, foi colocado em quarentena.

Mesmo com o isolamento, três pessoas, que apresentaram sintomas mais graves, foram desembarcados para receber atendimento médico. Teria sido nessa locomoção que as 100 pessoas teriam se infectado.

As amostras, que estão sendo monitoradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), serão analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão. Caso algum resultado dê positivo, o material será transferido para o Instituto Evandro Chagas, em Belém, para sequenciamento genômico.

Ainda assim, o governador do estado, Flávio Dino (Pcdo B), afirmou hoje que ainda não há sinal de transmissão local da cepa. “Essa cepa está em vários países, inclusive vizinhos do Brasil. Tendo em vista o descontrole sanitário que nosso país vive há um ano e três meses, muito provavelmente a cepa chegará aqui, mas nesse caso do tripulante indiano, nós estamos tomando a providência que nos cabe”, disse o governador.

Fortaleza

Além do Maranhão, outros estados tem se mantido alerta quanto a variante. Em Fortaleza, a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), informou que tem monitorado um paciente possivelmente infectado com a cepa. A pessoa teria viajado para a Índia recentemente. Além dele, um companheiro de viagem também está sendo observado, mas nenhum deles testou positivo.

O homem de 35 anos, desembarcou na cidade no dia 9 de maio. Ele trabalha em uma empresa marítima e realizou testes antes de sair da Índia, que também deram negativo. Porém, quando chegou ao estado, realizou mais dois testes, que deram positivo. De acordo com a secretária executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Magda Almeida, o paciente está assintomático e isolado em um hotel de Fortaleza.

“Desde a chegada, ele permanece isolado em um hotel, que segue os protocolos rígidos de biossegurança. Após a notificação da Sesa pela Anvisa, a gente retornou ao hotel, fez um outro exame pelo Lacen (Laboratório Central do Estado), esse exame deu negativo”, garantiu a secretária.

Fungo negro

A Mucormicose, ou “fungo negro”, tem afetado muitos infectados com a nova cepa indiana do coronavírus. Ela é uma rara infecção fúngica, que está se proliferando em ritmo alarmante. Segundo a imprensa indiana, o fungo provou centenas de mortes em poucos dias.

Na última quinta-feira (20), nove estados indianos classificaram a infecção como uma epidemia. Apenas em Maharashtra foram registrados mais de 2.000 casos e em Gujarat mais 1.200.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) explica que os primeiros sintomas são dores de cabeça, inchaço no rosto e febre, com uma taxa de mortalidade superior a 54%.

Porto de Suape

Outro navio cargueiro atracado no Porto de Suape, em Recife, confirmou que está passando por surto de covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou que 21 foram colocados em quarentena. Apenas quatro tripulantes, que apresentavam dificuldade respiratória, febre e tosse, foram desembarcados.