Correios vão leiloar de sapatos, panelas a computadores e contadores de moedas

Em outros lotes, com produtos de maior valor agregado, há celulares, fones de ouvido, carregadores, notebooks, impressoras e acessórios para gamers

São Paulo, SP

Os Correios vão leiloar, na próxima segunda-feira (27), cerca de 61 mil itens considerados como “refugo”. O termo, segundo a empresa, é usado para denominar objetos que não foram entregues aos destinatários por alguma impossibilidade ou devolvidos ao remetente, após todas as tentativas de entrega e prescrição do prazo de direito à reclamação.

A empresa estatal afirmou que segue o previsto no Código de Defesa do Consumidor para se desfazer dos produtos. Os itens do leilão foram separados em lotes que seguem uma familiaridade entre eles. No de vestuário, por exemplo, existem sapatos, tênis, chinelos, bolsas, casacos, chapéus, calças e camisas.

Há ainda uma separação “casa e utensílio do lar”, onde podem ser adquiridos panelas, pratos, jogos de talheres, além de eletrodomésticos e eletroportáteis, como liquidificador, cafeteiras, microondas e ventiladores.

Em outros lotes, com produtos de maior valor agregado, há celulares, fones de ouvido, carregadores, notebooks, impressoras e acessórios para gamers.

Nos lotes há uma diversidade de relógios, desde pulseiras chinesas com marcadores de passos a produtos mais sofisticados, mas que estão no mesmo pacote de bijuterias.

Existem pacotes, por exemplo, com produtos incompatíveis. Por exemplo, quem comprar o lote 5, levará máquinas de costura, aparelhos relacionados à saúde, equipamentos esportivos (não especificados) e drones.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No lote 9, voltado a produtos automotivos, há pneus, peças variadas -inclusive porcas e parafusos -e um capacete semelhante ao do italiano Valentino Rossi, heptacampeão mundial de motovelocidade.

Os valores iniciais dos lotes variam entre R$ 1.303 até R$ 85.050.

Os interessados em participar do pregão devem se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Ao concluir essa etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online, informou a empresa estatal.

O edital com todas as informações está disponível na plataforma pelo número 893602, e também na página de licitações dos Correios. No site é preciso realizar uma busca pela modalidade “Licitações Correios – Aberta” e escolher “São Paulo Metropolitana” na coluna dependência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com os Correios, os lotes estão armezenados no bloco 1 do edifício da empresa em São Paulo, localizado na rua Mergenthaler, 592, Vila Lepoldina (zona oeste da capital). Visitas aos bens devem ser agendadas pelo telefone (11) 4313-8150.

O que consta em cada lote

Lote 1 – vestuário

Camisetas, camisas, blusas, shorts, calças, saias, vestidos, casacos, suéteres , roupas íntimas, sapatos, tênis, sandálias, chinelos, bolsas, chapéus, bonés, máscaras de tecido, paletós, gravatas e roupas infantis, entre outros

Lote 2 – casa e utensílios do lar

Utensílios domésticos, eletroportáteis, toalhas, cobertores, lençóis, colchas, mantas, travesseiros, almofadas, tapetes, cadeiras, pufs, barbeadores, itens de decoração, itens de artesanato, antiguidades, material de limpeza, ventiladores, luminárias, quadros, vasos, eletrodomésticos, TV box, filtros, relógios de parede, torneira, pias, chuveiros, porta-retratos e rádios, entre outros.

Lote 3 – bijuterias

Semijoias, bijuterias, anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos e relógios de pulso, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lote 4 – material de escritório

Cadernos, canetas, lápis, borracha, quadros, papéis, envelopes, colas escolares, tintas escolares, estojo, porta-lápis, aparelho telefônico, agendas, blocos de anotações, estensores, adaptadores, papel fotográfico e cadeados.

Lote 5 – Equipamentos

Retroprojetores, plastificadoras, contadores de moedas, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde e artigos esportivos

Loto 6 – Cultura

Livros diversos, gibis e bíblias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lote 7 – Celulares e acessórios

Aparelhos celulares, capas, carregadores, fones de ouvido, suportes e tripés, entre outros

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lote 8 – artigos Infantis

Brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, vídeo-games, jogos de vídeogames, controles de vídeogames, fraldas, cadeiras de alimentação e pratos infantis, entre outros

Lote 9 – microinformática

Impressoras, tintas para impressoras, tonners, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores e fones de ouvidos

Lote 10 – Peças e acessórios para veículos

Pneus de carros e de motos, acessórios para automóveis e para motos, peças automotivas, capacetes, ferramentas, porcas, parafusos e rádios automotivos, entre outros