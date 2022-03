Consumo de gás natural cresce 28,8% em 2021, diz Abegás

Fora a geração elétrica, o segmento industrial também mostrou força, observou a Abegás, com alta de 15% em relação a 2020

O consumo total de gás natural no Brasil alcançou 76 milhões de metros cúbicos/dia na média acumulada no ano passado, alta de 28,8% na comparação com a média acumulada de 2020, quando foram consumidos 59 milhões de metros cúbicos/dia, informou a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás). Os dados fazem parte de levantamento estatístico mensal da Abegás com distribuidoras de todo o País.

Em 2021, o principal destaque foi o despacho termelétrico, impulsionado pela maior crise hídrica dos últimos 91 anos, totalizando 33,9 milhões de metros cúbicos/dia na média acumulada, ante uma demanda de 22,4 milhões de metros cúbicos/dia, em média, ao longo de 2020, indicando crescimento de 51,7%.

Fora a geração elétrica, o segmento industrial também mostrou força, observou a Abegás, com alta de 15% em relação a 2020, saindo da média de 25,6 milhões de metros cúbicos/dia em 2020 para o total de 29,5 de metros cúbicos/dia na média do acumulado de 2021.

Todos os demais segmentos tiveram movimento de alta, com destaque para a recuperação do consumo de GNV, uma variação positiva de 15,4%, e do segmento comercial, com mais 15,5%. Já o consumo do segmento residencial avançou 2,7%, informou a Abegás.

Estadão Conteúdo