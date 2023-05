Conheça Rudi Ernesto Rheinheimer Júnior, fundador da Rastrek, a gigante do rastreamento

POST PATROCINADO

Caminho até o sucesso foi longo

Rudi Ernesto Rheinheimer Júnior é o fundador do Grupo Rheinheimer Holding & Franquias, que realiza a gestão e expansão de 7 marcas e tem faturamento estimado em R$ 350 milhões em 2023. No entanto, o caminho até este sucesso foi longo. Rudi Rheinheimer teve uma infância humilde na cidade de Novo Hamburgo na região metropolitana de Porto Alegre e desde cedo mostrou sua veia empreendedora: aos 7 anos, já vendia pelo bairro plantas medicinais (chás) que trazia casa de uma tia que morava em uma cidade do interior.

Ainda na adolescência, gerenciou a loja de importados da família. Aos 19 anos mudou-se para Brusque em Santa Catarina onde começou a vender panos de prato (trapos) de porta em porta, em menos de 8 meses juntou dinheiro para abrir o primeiro negócio próprio, uma loja de roupa infantil em um conhecido shopping atacadista de Brusque.

A loja teve uma ótima lucratividade durante 2 anos, porém houve uma sequía no campo e com isso houve aumento do custo do algodão que serve de matéria prima para a confecção de malhas e com isso as vendas de sua loja caíram 70% e Rudi acabou indo a falência.

Rudi Rheinheimer não esmoreceu, rapidamente mudou-se a cidade de Foz do Iguaçu no Paraná onde montou uma escola de cursos profissionalizantes, a SplitCursos, formando mais de 4.000 alunos em apenas 2 anos, mais tarde se tornando uma rede de franquias.

Em 2012 Rudi começou a empreender no ramo de rastreamento veicular, fundando a Rastrek.

Já no primeiro ano de operação a empresa já contava com mais de 3500 clientes. Isso tornou possível a entrada no franchising, decisão que ele tomou em 2014. Hoje o Grupo Rastrek conta com mais de 800.000 veículos rastreados no Brasil e com mais de 1200 franqueados em 9 países. Em 2018 em busca de novos desafios, criou a Rheinheimer Group holding e franquias voltada para a gestão e expansão de franquias. Hoje, é sócios de algumas das principais marcas de vários segmentos, como SplitCursos, Web83, Doctor Split entre outras. São mais de 1,8 mil unidades sob gestão pelo país.