Conheça o Beluga, avião baleia que chegou em SP nesta segunda

Thiago Bethônico

Campinas, SP

O Airbus Beluga ST pousou na tarde desta segunda-feira (25) em Campinas (SP), destino final da primeira viagem que o simpático “avião baleia” faz ao Brasil.

Por volta das 13h50, a aeronave aterrissou no Aeroporto Internacional de Viracopos, onde vai descarregar um helicóptero da Airbus que será entregue a um cliente brasileiro.

Batizado de Beluga por sua semelhança com a baleia-branca –também conhecida como baleia beluga–, o Airbus A300-600ST é praticamente uma celebridade entre os fãs de aviação. Seu pouso em Campinas chegou a ser transmitido ao vivo no Youtube e pelas redes sociais.

A inédita vinda dele também se tornou uma atração no aeroporto. Dezenas de pessoas se apertaram numa grade que dá vista para a pista, e que acabou se transformando num mirante para fotos e selfies.

Funcionários do aeroporto e policiais federais também aproveitaram a presença do Beluga para registrar o momento.

Na tarde de ontem (24), o avião pousou no Brasil pela primeira vez na história, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza. Esta também foi a primeira vez que o modelo veio para a América Latina.

O motivo da viagem foi a entrega de um helicóptero ACH160 a um cliente brasileiro. O custo da operação não foi revelado pela Airbus.

O Beluga saiu de Toulosse, na França, no último dia 22. Carregou o helicóptero em Marignane e partiu com destino ao Brasil.

A aterrissagem em Campinas estava prevista para o domingo (24). No entanto, antes de chegar em Fortaleza, o avião fez uma parada técnica no Senegal, onde uma tempestade acabou atrasando a decolagem para o Brasil –atrasando toda a programação.

Na terça-feira (26), o Beluga refaz o trajeto de volta à França, para onde retorna descarregado.

Segundo Yohan Closs, vice-presidente de comercial aircraft da Airbus, o Beluga tem condições únicas em termos de volume possível de ser carregado, e é isso que faz dele um modelo tão especial.

“A capacidade máxima é de apenas 40 toneladas, mas o volume que ele oferece permite transportar helicópteros, motores, satélites e equipamentos militares”, afirma.

Closs lembra que, além da inédita vinda para o Brasil, o Beluga está trazendo o primeiro ACH160 para o país.

“Nós aproveitamos a oportunidade de trazer o helicóptero para o Brasil e o fizemos através do Beluga”, diz.

CONHEÇA O BELUGA

Um dos aviões favoritos dos fãs da aviação, o Beluga chama atenção não só pela aparência simpática, mas por ser um modelo relativamente raro.

Ele começou a ser produzido nos anos 1990 e atualmente há apenas cinco no mundo.

Até o início de 2022, o Beluga era usado pela Airbus apenas para transportar peças que a própria fabricante francesa usava para produzir suas aeronaves, como fuselagens e asas. O serviço de transporte comercial passou a ser oferecido em janeiro deste ano.

O avião baleia é capaz de transportar aviões praticamente inteiros e ficou famoso com um meme nas redes sociais que mostrava uma aeronave sendo descarregada, brincando com a ideia de “como os aviões nascem”.

O Beluga é um modelo desenvolvido a partir do Airbus A300-600 e tem 39 metros de comprimento, 7,1 metros de largura e 6,7 metros de altura. Em 2018, a Airbus fez o primeiro voo com o Beluga XL, uma versão ainda maior do cargueiro.

O modelo é adaptado do A330-200 e chega a ser ainda mais simpático que a versão ST –com dois olhos e uma boca de baleia pintados na fuselagem.

O Beluga XL tem 46 metros de comprimento, 8,1 metros de largura e 7,1 de altura.