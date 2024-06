Concurso da Codevasf reabre inscrições para cargos com salários de R$ 9.000

GUILHERME BENTO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A Codevasf (Companhia do Vale do São Francisco e do Parnaíba) reabre, nesta quarta-feira (19), as inscrições para o concurso público com 61 vagas para nível superior, com salário inicial de R$ 9.065,95.



As inscrições vão até às 18h do dia 9 de julho e podem ser feitas no site do Cebraspe. A taxa é de R$ 90, mas inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) e doadores de medula óssea podem solicitar isenção. O processo para participar do certame havia sido interrompido para ajustes no edital.



A realização das provas objetivas e discursivas está prevista para o dia 8 de setembro, nas cidades de Brasília, Aracaju, Belém, Bom Jesus da Lapa (BA), Goiânia, Macapá, Maceió, Montes Claros (MG), Palmas, Petrolina (PE), São Luís (MA) e Teresina (PI).



O local de realização das provas terá vínculo com o polo de trabalho, de acordo com a escolha do candidato no momento da solicitação de inscrição.



Os candidatos que solicitaram inscrição no período do antigo edital poderão retornar ao sistema para alterar a opção de polo de trabalho.



Serão selecionados profissionais para as áreas de administração, contabilidade, economia, engenharia civil, engenharia de agrimensura, engenharia de pesca e aquicultura, estatística, geologia, jornalismo, publicidade e propaganda, e tecnologia da informação.



A Codevasf agendará uma data para os candidatos aprovados apresentarem documentação e fazer a entrevista admissional, além da realização de exames médicos. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogável por igual período, uma única vez.