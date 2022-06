Como economizar em uma viagem para Bonito (MS)? 7 dicas incríveis!

Você quer viajar para Bonito (MS), curtir a capital nacional do ecoturismo, mas tem receito que essa viagem fique muito cara? Se você respondeu sim, então, saiba como economizar em uma viagem para Bonito (MS).

De fato, quando se pensa em uma viagem para Bonito, os gastos podem ficar bem altos, sobretudo se você não seguir as dicas que passaremos para deixar essa viagem sensacional mais amena para seu bolso.

E então, quer saber como economizar em uma viagem para Bonito? Siga essas dicas!

Como economizar em uma viagem para Bonito (MS)?

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um paraíso ecológico. Lá, você vai encontrar lindíssimos pontos turísticos, repleto de muita natureza, tais como A Gruta do Lago Azul, Abismo Anhumas, os balneários e o rio da Prata e rio Sucuri, para fazer baldeação.

Ou seja, opções não faltam para quem deseja curtir o ecoturismo! Mas, em geral, os preços para viajar para Bonito não costumam ser baixos. Por isso, você deve se planejar para conseguir fazer uma viagem para aproveitar o melhor que Bonito tem a oferecer, mas sem isso causar um rombo em seu orçamento.

Então, vamos às dicas para economizar em uma viagem para Bonito?

1 – Planeje tudo com antecedência

Existe um ditado famoso que diz “o apressado come cru”, mas que em turismo deveria ser “o apressado paga caro”. Quando você não planeja sua viagem com antecedência, pode apostar que pagará um preço bem mais caro, para tudo.

A começar pelo período do ano em qual você deseja viajar para Bonito. A alta temporada é quando a temperatura está alta e a estação está mais seca. Obviamente, as diárias de hotéis e pousadas também ficam mais altas durante a alta temporada. Por outro lado, nos meses de baixa temporada há mais chuvas, que não inviabilizam muitos passeios, além de ter preços mais baixos.

Dessa forma, o período de alta temporada inclui as férias escolares, sobretudo em janeiro. Além de janeiro, o período de Carnaval e da Semana Santa e Páscoa (geralmente em abril) são períodos considerados de alta temporada em Bonito (MS).

Existem também outros períodos durante o ano considerados de alta temporada, como a semana do feriado de 7 de setembro, em que Bonito também recebe muitos turistas. Já o feriado de 12 de outubro coincide com a época de chuvas, mas, mesmo assim, pode ser um período em que a cidade tenha mais movimento, embora menos do que em outros períodos.

Ao escolher o período em que vai viajar, atente-se para os preços de passagem. Em geral, passagens compradas 6 meses antes costumam ter preços mais amenos do que aquelas compradas 3 meses antes da viagem. E se você deixar para comprar faltando um mês ou menos, certamente vai encontrar preços mais elevados.

Portanto, se você tiver condições de planejar sua viagem para períodos do ano sem ser de alta temporada, com antecedência, vai conseguir economizar.

2 – Monte seus roteiros aproveitando o máximo em cada dia

Quando você for viajar a Bonito, pode ficar surpreso com quanto tempo precisará para se deslocar de um lugar para outro. Por isso, planeje seus roteiros de uma maneira que você consiga curtir atrações próximas em um mesmo dia.

Dessa forma, você não perderá muito tempo na locomoção, nem gastará muito dinheiro com isso.

Por exemplo, a cachoeira Serra da Bodoquena, por exemplo, fica a 78 km da distância do centro de Bonito. Já a Estância Mimosa, 25 km. E o Parque das Cachoeiras, 15 km.

Boca da Onça, Ceita Corê e Rio do Peixe são passeios que levam o dia inteiro. Já os demais passeios, podem ser feitos em meio período, portanto, você pode combinar com outro passeio que também seja de meio período ou que fique mais próximo.

Por isso, vale a pena planejar como encaixar esses roteiros durante o dia, para poder aproveitar bem, sem gastar tanto tempo e dinheiro na locomoção.

3 – Escolha bem sua estadia

Onde você vai dormir e tomar seu café da manhã tem impacto direto nas suas finanças. Bonito, em Mato Grosso do Sul, apresenta opções de hotéis e pousadas, com preços diferenciados, conforme o que você busca ou deseja durante sua estadia na cidade.

Assim, você encontrará pousadas e hotéis em Bonito com piscina, por exemplo. Já há outras pousadas com preços de diárias mais baratos, mas que não contam com piscina.

A localização dos hotéis também conta. Há diversas opções localizadas mais próximas ao centro e outras opções localizadas mais perto do aeroporto de Bonito e de outras atrações. Portanto, observe no mapa onde você deseja ficar e a distância da sua estadia para os pontos turísticos que deseja visitar também.

4 – Alimente-se bem, sem gastar tanto assim

Outro fator que costuma impactar bastante o orçamento de qualquer viagem é a alimentação. Em Bonito (MS), opções de restaurantes mais em conta não faltam. Mas, muitas vezes, a falta de planejamento ou a busca por lugares famosos acabam deixando essa parte da viagem mais cara.

Algumas sugestões de restaurantes bons, com preço mais ameno são Toca do Peixe, Restaurante do Marco Velho, da Vovó e Restaurante Sabor da Casa, todos bem avaliados e também com preços mais amenos.

5 – Parque das Cachoeiras

Um dos cartões-postais de Bonito (MS) é o Parque das Cachoeiras. Lá, você vai encontrar 7 paradas para banho, lugares para nadar, relaxar, além de tirolesa e grutas.

A dica para economizar? O almoço já está incluído no passeio.

6 – Roteiros em agências

Para quem nunca esteve em Bonito (MS) e quer economizar um pouco, uma opção é buscar roteiros prontos em agências de turismo.

Isso porque as agências já conseguem divulgar o preço de cada atração, você já faz a reserva e não tem que se preocupar muitas vezes com o transporte até o local. Geralmente, as agências já pegam os turistas nos hotéis e levam até as atrações. Claro que você deve sempre perguntar o que o roteiro inclui.

E se você deseja economizar ainda mais, compare o preço do traslado da agência com um aluguel de carro. Aí, você terá uma ideia de qual opção fica mais em conta para você.

6 – Cuidado com os gastos extras

Quando se pensa em uma viagem para Bonito, alguns passeios podem parecer caros, mas são sensacionais e valem muito a pena, caso você tenha o perfil! É o caso do Abismo Anhumas, cujo preço do ingresso para contemplação é R$ 899,00.

Caso você queira fazer flutuação, R$ 1.270,00 e o mergulho não sai por menos de R$ 1.690,00 até 8 metros de profundidade. Sem dúvida, é um passeio fantástico, incrível, mas que pode pesar no orçamento (afinal, é o valor do salário mínimo). Portanto, vale a pena refletir.

Mas, os gastos extras podem ser em outros elementos e não necessariamente em passeios. Por exemplo, muitas pessoas desejam comprar uma câmera cara, do tipo Go Pro, para visitar Bonito. Essas câmeras são bastante caras e você não precisa comprá-las. Você pode alugar uma GoPro, por dia, caso deseje, mas lembre-se que muitos guias tiram fotos durante as visitas.

No Aquário Natural de Bonito, por exemplo, há um fotógrafo que tira as fotos durante o passeio e você pode comprá-las depois, se desejar.

Só se lembre de proteger sua câmera ou celular com capas apropriadas, principalmente durante a visita às cachoeiras e grutas.

7 – Opte por passeios mais em conta

Bonito é cheio de passeios incríveis e há opções bem em conta, para quem não quer gastar muito. Se o preço do Abismo Anhumas assustou, você encontra várias outras opções de passeios, mais baratos.

É o caso da Gruta do Lago Azul, cujo custo do passeio é apenas o da locomoção, ou seja, de chegar até o local.

Outras opções de passeios mais em conta são o Balneário Municipal Rio do Formoso e o Parque das Cachoeiras, onde crianças com menos de 5 anos não pagam e é um passeio excelente para toda a família.

Quer fazer flutuação? Então, opte pela flutuação no Rio Sucuri, que sairá bem mais em conta do que no Rio da Prata e você vai amar!

Seguindo essas 7 dicas, certamente, você vai conseguir economizar na sua viagem para Bonito (MS), aproveitando tudo de maravilhoso que esse lugar incrível, com suas belezas naturais, tem a oferecer.