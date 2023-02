Com risco de deslizamento de terra, Via Dutra é interditada

A recomendação da PRF e da concessionária é de que o motorista evite trafegar pela Via Dutra até que tudo esteja estabilizado

Na madrugada desta sexta-feira (10), a Via Dutra precisou ser interditada totalmente na Serra das Araras em virtude das fortes e intensas chuvas dos últimos dias. A informação foi dada pela concessionária CCR RioSP, que administra a BR-116.

A Via Dutra foi interditada em ambos os sentidos no quilômetro 240, sentido SP-Piraí no quilômetro 225 e sentido Rio de Janeiro-Volta Redonda no quilômetro 265. Os pontos de bloqueio contam com retorno, de acordo com a concessionária da via.

Com o fechamento da via, o trânsito pode ser percebido desde cedo. No sentido Rio de Janeiro, eram 17 quilômetros de congestionamento logo cedo, por volta das 9h da manhã.

Segundo a CCR RioSP, a medida é temporária e conta com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As fortes chuvas dos últimos dias tornaram a área suscetível a deslizamentos de terra, então o bloqueio serve para evitar possíveis acidentes. Ainda não há previsão de reabertura.

Durante a madrugada, houve a queda de uma barreira na altura de Piraí, no quilômetro 240, o qeu causou uma interdição. Um ônibus foi atingido, mas não há informações sobre feridos.

A recomendação da PRF e da concessionária é de que o motorista evite trafegar pela Via Dutra até que tudo esteja estabilizado.