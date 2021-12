Com epidemia de gripe, buscas no Google sobre vírus disparam

O interesse por “gripe h3n2” teve alta de mais de 2.600%, “sintomas da h3n2” registrou aumento de mais de 2.350% e “Influenza h3n2” ultrapassou 1.250%

Patrícia Pasquini

São Paulo, SP

A epidemia de gripe causada pelo vírus Influenza A subtipo H3N2 tem despertado interesse e domina as pesquisas na internet. É o que mostram dados divulgados pelo Google Trends.

Nos últimos sete dias, as consultas pelo vírus em geral saltaram 2.220%, e os termos relacionados à doença também dispararam. O interesse por “gripe h3n2” teve alta de mais de 2.600%, “sintomas da h3n2” registrou aumento de mais de 2.350% e “Influenza h3n2” ultrapassou 1.250%.

Nos sete dias anteriores, o vírus Influenza A subtipo H3N2 já ocupava a liderança desse ranking de consultas de saúde após as buscas pelo vírus passarem de 750%. Com a doença se espalhando, a expressão “vacina contra gripe” também foi bastante pesquisada no Google Trends. As buscas subiram mais de 140% nos últimos sete dias, e a vacina é o segundo imunizante mais pesquisado no Brasil, atrás somente do produto contra a Covid-19.

Outras pesquisas relacionadas ao surto de influenza também chamam a atenção: “vacina h3n2 onde tomar” ficou acima de 1.250% nos últimos sete dias, enquanto “a vacina da gripe protege contra h3n2” cresceu mais de 700%.

Segundo a plataforma, o interesse atual no vírus é recorde e maior do que o registrado em abril de 2018, quando um surto do vírus Influenza afetou os EUA e também gerou casos no Brasil. Desde 2004, quando começou a série histórica do Google Trends, não se buscava tanto pelo H3N2 quanto em dezembro de 2021.

Em relação a outros países, nos últimos sete dias, o Brasil foi o que mais pesquisou pelo vírus em todo o mundo –um interesse 50 vezes maior que o registrado no Peru, segundo país mais bem posicionado no ranking. Nas buscas sobre vacina da gripe o Brasil foi o terceiro país que mais fez pesquisas no Google e fica atrás somente da Finlândia e da Suécia.

Sobre as perguntas mais buscadas sobre vírus Influenza A subtipo H3N2 nos últimos sete dias estão: