Com chuva forte, água sobe pelos bueiros e volta a inundar ruas em Porto Alegre

CARLOS VILLELA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS)

A chuva forte que atinge Porto Alegre nesta quinta-feira (23) fez subir o nível de água e alagar novamente bairros. Em alguns locais, o trabalho de limpeza teve que ser interrompido.

A volta dos alagamentos em pontos da região central colocou bairros em alerta. Em trechos dos bairros Menino Deus e Praia de Belas, a água voltou a subir pelos bueiros e bocas de lobo com rapidez.

A enchente fechou o caminho na rua José de Alencar em poucas horas, formando uma correnteza no asfalto e impedindo a passagem de carros e ônibus no trecho em frente ao hospital Mãe de Deus. A instituição teve o subsolo alagado nos últimos dias com a enchente do lago Guaíba, e a elevação interrompeu o processo de limpeza.

Alguns moradores e comerciantes começaram a deixar os prédios na região. Em trechos próximos, a água está na altura do joelho das pessoas.

Repiques da inundação também foram registrados em vias adjacentes à avenida Praia de Belas, como as ruas Botafogo, 17 de Junho, Coronel André Belo, Doutora Rita Lobato e Aureliano de Figueiredo Pinto.

De acordo com a prefeitura, a Ebap (Estação de Bombeamento de Água Pluvial) 12 está operando com capacidade reduzida, o que causa acúmulo de água na região. Equipes do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgoto) estão no local para retomar o funcionamento de outros motores. O acúmulo da água da chuva agrava a situação.

Um problema semelhante havia ocorrido na quarta-feira (22), quando bueiros transbordaram no bairro Praia de Belas, fechando novamente o acesso que se abria em ruas próximas ao Tribunal de Justiça Militar.

Segundo o Dmae, isso ocorreu pela interrupção temporária da Ebap 16, que atende o bairro e teve a energia desligada para a instalação de mais um motor.

Outro desafio é que o escoamento pelos bueiros ocorre por gravidade em direção ao arroio Dilúvio, que está sobrecarregado pela água do Guaíba, fazendo com que a água retorne às ruas.

Regiões fora da área da Ebap 12 também registram novos alagamentos. No bairro Centro Histórico, a água subiu perto da praça Montevidéu, próxima à antiga sede da prefeitura de Porto Alegre e o Mercado Público, onde ainda ocorrem ações de limpeza.