Colegas morrem carbonizados em carro após briga na saída de boate em GO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Dois homens morreram carbonizados dentro de um carro após uma discussão na saída de uma casa noturna, em Buriti Alegre (GO), no sábado (11).

Os dois rapazes foram identificados como T.A.C e D.M.C, ambos com 30 anos. Eles se conheciam e estavam na casa noturna na companhia de um amigo em comum, segundo informações da Polícia Civil de Goiás -o terceiro homem não teve a identidade divulgada.

Eles saíram da boate por volta das 4h, quando iniciaram uma discussão. O amigo tentou intervir e eles entraram no carro, onde a briga continuou. Ainda de acordo com a polícia, os envolvidos na confusão haviam ingerido bebida alcóolica e um deles estava “muito bêbado”.

Um dos envolvidos iniciou o incêndio. Por motivo ainda desconhecido, T.A.C, que estava sendo na parte de trás do automóvel, pegou um galão de gasolina que estava no carro e ateou fogo em D.M.C, mas as chamas se alastraram e incendiaram todo o veículo.

Vítimas morreram carbonizadas. T.A.C não conseguiu sair do carro e morreu no local. D.M.C saiu do veículo com o corpo em chamas e foi socorrido com 70% de queimaduras no corpo. Ele foi levado para a Santa Casa de Buriti Alegre e depois transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (12). O terceiro amigo conseguiu sair do carro e não sofreu ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás. Peritos estiveram no local para coletar evidências para determinar as circunstâncias do ocorrido.