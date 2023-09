Clubes gaúchos fazem campanha de doações às vitímas das enchentes

Grêmio, Inter e Juventude criam rede de arrecadação de mantimentos

Em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, após a passagem de um ciclone no último domingo (3), Grêmio, Internacional e Juventude montaram pontos de coletas de doações de água, alimentos roupas e produtos de higiene, em várias cidades do estado. Inúmeras famílias estão desabrigadas e municípios da Serra Gaúcha entraram em estado de emergência.

Além do estádio Alfredo Jaconi, o Juventude, clube de Caxias do Sul, concedeu o espaço do Centro de Treinamento (CFAC) para coleta de doações; A prefeitura de Caxias e os bombeiros recomendam a doação de agasalhos, água mineral, itens de limpeza e alimentos não perecíveis.

“Nossas cidades vizinhas estão em uma situação difícil, com famílias que perderam tudo, e o Juventude se viu em condições de colaborar de alguma forma. As doações já superaram as expectativas e todos os itens arrecadados serão destinados a quem precisa”, comenta Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude, que já entregou até o momento, mil litros de água, 32 cestas básicas, 150 sacolas de alimentos, 90 itens de higiene, 3 colchões e 100 sacolas com diversos outros produtos.

O Tricolor gaúcho também montou centros de arrecadação de doações na GrêmioMania Megastore e no Departamento Consular da Arena Grêmio, além dos Consulados Femininos de outras cidades.

Já o Internacional anunciou que receberá doações às vítimas das enchentes no ginásio Gigantinho – no complexo do estádio Beira-Rio – a partir desta sexta (8) até a próxima terça (12), sempre das 8h às 18h. Na próxima quarta (13), também haverá três pontos de coleta de alimentos, itens de higiene e roupas Beira Rio, em Porto Alegre, durante o confronto Inter x São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a torcida colorada destinou R$ 10 mil às vítimas das enchentes do Vale do Taquari, verba convertida em 100 kits de higiene e 100 cobertores, que serão entregues pela Defesa Civil do RS.

Toda ajuda é extremamente importante e muito bem-vinda, isso faz a diferença. O apoio da nossa torcida, também através dos nossos Consulados das cidades mais atingidas, foi fundamental e de uma sensibilidade única. Nosso papel, sob as condições que temos, é ajudar a nossa sociedade em momentos como esse”, afirmou Cauê Vieira, secretário-geral do Colorado.

Com informações da Agência Brasil