Citroën faz recall por risco de vazamento de gases tóxicos para o interior da cabine de C3, Basalt e Aircross

A Citroën, marca do grupo Stellantis, anunciou um recall para 16,3 mil veículos equipados com motor T3, abrangendo os modelos C3, Basalt e C3 Aircross. Os veículos apresentam um desalinhamento entre a turbina e o conversor catalítico, que filtra os gases gerados pela combustão no motor. Isso pode causar o vazamento de gases tóxicos para o interior do carro.

Esse defeito compromete a qualidade do ar na cabine e representa sérios riscos à saúde dos ocupantes, podendo, em situações extremas, resultar em danos materiais, físicos ou até mesmo fatais, segundo comunicado divulgado pela empresa.

Além disso, outros 1.336 veículos dos modelos Basalt e C3 também apresentam defeito de infiltração de água, que pode gerar o desligamento do motor com o veículo em movimento, podendo causar acidentes graves.

Os serviços serão realizados gratuitamente nas concessionárias Citroën, mediante agendamento prévio. O tempo estimado para o reparo é de aproximadamente uma hora.

Para mais informações, a Citroën disponibilizou canais de atendimento ao cliente. São eles: www.citroen.com.br ou entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Citroën pelo telefone 0800 011 8088, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

MODELOS DA CITRÖEN ATINGIDOS POR RECALL DE TURBINA E CONVERSOR CATALÍTICO

Modelo – Intervalo de chassis (últimos 8 dígitos)

Basalt – SB510436 a SB549251

C3 – SB501841 a SB548369

C3 Aircross – RB514196 a SB549353

MODELOS DA CITRÖEN ATINGIDOS POR RECALL DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA

Modelo – Intervalo de chassis (últimos 8 dígitos)

Basalt – SB522911 a SB526371

C3 – SB520422 a SB527124

A Stellantis, também responsável pela Fiat e Peugeot no Brasil, já havia anunciado recentemente recalls para modelos Mobi, Fiorino, Nova Strada, Cronos e Argo (Fiat), além dos modelos 208 e Partner Rapid (Peugeot).

O motivo também foi um defeito na central de gerenciamento do motor (ECM), que pode sofrer infiltração de água e levar ao desligamento inesperado do motor, mesmo com o veículo em movimento, aumentando o risco de acidentes graves

O reparo também é gratuito e deve ser agendado nas concessionárias das respectivas marcas. Tanto a Fiat quanto a Peugeot disponibilizam canais de atendimento. São eles: www.fiat.com.br ou a Central de Serviços ao Cliente Fiat pelo WhatsApp (31) 2123 6000 ou pelo telefone 0800 707 1000; e ww.carros.peugeot.com.br ou SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Peugeot, pelo telefone 0800 703 24 24, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h.

MODELOS ATINGIDOS PELO RECALL

Modelo – Intervalo de chassis (últimos 8 dígitos)

Fiat Argo – SYN73170 a SYP14614

Fiat Cronos – SU420390 a SU429908

Fiat Fiorino – S9277883 a S9287801

Fiat Mobi – SY984445 a SYA13915

Fiat Nova Strada – SYF98007 a SYG52837

Fiat Pulse – RYS66139 a SYS82083

Peugeot 208 (P21 – MCA) – SG531570 a SG540044

Peugeot Partner Rapid – S9282737 a S9282992

Fonte: Stellantis

RELEMBRE O CASO DE MORTES POR GÁS TÓXICO EM BMW

Em 1º de janeiro de 2024, quatro jovens foram encontrados mortos dentro de uma BMW na rodoviária de Balneário Camboriú. A causa da morte foi asfixia por monóxido de carbono, gerado a partir de alterações no escapamento do veículo.

De acordo com a perita Bruna de Souza Boff, não foram identificadas nos corpos substâncias como drogas, medicamentos ou veneno. “Uma das vítimas estava com mais de 50% de saturação de monóxido carbono”, disse. “Normalmente acima de 40% já causa a morte”, acrescentou a perita.

Morreram os jovens Gustavo Pereira Silveira Elias, 24, Tiago de Lima Ribeiro, 21, Nicolas Oliveira Kovaleski, 16, e Karla Aparecida dos Santos, 19. Todos eram de Minas Gerais.

As vítimas saíram de Paracatu (MG) no dia 23 de dezembro de 2024 na BMW, chegaram em Florianópolis na madrugada do dia 25 e ficaram até o dia 31 sem problemas mecânicos no trajeto.

Após a virada do ano, parte do grupo voltou para Florianópolis e outra parte foi à rodoviária buscar a namorada de Gustavo, enfrentando um congestionamento de duas horas.

Já na rodoviária, o grupo apresentou enjoo, atribuído a um cachorro-quente consumido horas antes, e descansou no carro durante a madrugada. Por volta das 7h, a namorada de Gustavo encontrou os amigos sem sinais de respiração, chamou ajuda, mas as vítimas foram declaradas mortas no local.