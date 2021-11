Cientistas portugueses desenvolvem vacina comestível contra a covid

Ao contrário das vacinas comuns, que estimulam a imunidade do tipo humoral, a nova vacina estimula a imunidade celular

Cientistas do Instituto Politécnico do Porto (IPP), em Portugal, estão desenvolvendo uma “vacina” contra a covid-19 comestível, que será distribuída à população como iogurte.

“O formato comestível, de fácil acesso, permite que o imunizante seja disponibilizado para toda a população e ainda promove a economia circular”, afirma Marco Oliveira, um dos pesquisadores.

A base do imunizante é feita com plantas, frutos e probióticos geneticamente modificados. Ao contrário das vacinas comuns, que estimulam a imunidade do tipo humoral, a nova vacina estimula a imunidade celular.

“Ambos são produtos preventivos, mas, neste caso, a vacina, vou dizer convencional, neutraliza uma infecção e as vacinas comestíveis têm a propriedade de elevar as outras vacinas comuns”, explicou Rúben Fernandes, outro responsável.

O estudo Agro4Covid está na fase pré-clínica, com testes in vitro. A próxima fase são ensaios em animais. A expectativa dos pesquisadores é de que o imunizante esteja pronto entre seis meses e um ano.