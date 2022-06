Chuvas voltam a atingir Pernambuco e causam mais uma morte

Caso seja necessário entrar em contato, a Codecipe permanece em alerta através de sua central de operações

Leonardo Vieceli

Rio de Janeiro, RJ

Chuvas voltaram a causar danos em Pernambuco nesta semana. Pelo menos uma pessoa morreu desde quarta-feira (15) em razão dos temporais no estado. Também houve registros de alagamentos e quedas de barreiras.

Segundo a Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima), chuvas com intensidade de moderada a forte atingiram diversos municípios na quarta e na quinta-feira (16), principalmente nas regiões do Agreste e da Zona da Mata Sul.

A morte ocorreu em Bom Conselho (a 177 quilômetros do Recife), no Agreste, conforme a Codecipe (Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco).

A vítima foi uma senhora que não teve a identidade informada. Ela teria sido atingida pelo desabamento de uma residência na zona rural do município na noite de quarta.

Com o registro, o número de mortes causadas por temporais no estado subiu para 130 desde o fim de maio.

A Codecipe também afirmou na quinta que recebeu relatos de diversas ocorrências relacionadas a alagamentos, inundações e quedas de barreiras.

De acordo com o órgão, Pernambuco tem 2.250 desabrigados em razão das fortes chuvas das últimas semanas. Também há registro de 31,5 mil desalojados devido aos temporais em sequência.

A Codecipe afirma que a Defesa Civil do Estado segue acompanhando a situação e aconselha a população a seguir as orientações da Defesa Civil de seu município.

Caso seja necessário entrar em contato, a Codecipe permanece em alerta através de sua central de operações, pelos telefones 199 ou 3181-2490. Outra opção é o contato com o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, diz a coordenadoria.