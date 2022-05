Chuvas: Governo monitora Pernambuco e Alagoas

As equipes já estão trabalhando para fazer um diagnóstico preciso da situação e atuar para garantir a saúde da população

Após as fortes chuvas que têm atingido os estados de Pernambuco e Alagoas, o Ministério da Saúde passou a acompanhar de perto as cidades por meio da Força Nacional do SUS, que irá atender as vítimas.

Em entrevista coletiva na manhã deste domingo (29), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que as equipes já estão trabalhando para fazer um diagnóstico preciso da situação e atuar para garantir a saúde da população. “Com essa tragédia, há uma série de problemas de saúde que podem advir, situações que podem levar à desidratação, como diarreias agudas, além da intensificação dos casos de síndromes respiratórias, decorrentes de situações virais com fortes chuvas”, alertou o ministro.

Queiroga também reforçou que a pasta está verificando os danos a eventuais estabelecimentos de saúde, como unidades básicas, e da necessidade de apoiar estados e municípios com recursos humanos.

O Ministério da Sáude também irá enviar quatro kits destinados a desastres: dois para Pernambuco e dois para Alagoas. Os kits são compostos por uma série de medicamentos e insumos estratégicos para reforçar a assistência farmacêutica às populações atingidas pelas chuvas.

Comitiva do Governo Federal

Uma comitiva do governo federal, composta pelos ministros Carlos Brito (Turismo), Daniel Ferreira (Desenvolvimento Regional), Ronaldo Bento (Cidadania), além de Queiroga, sobrevoou as áreas mais atingidas pelas fortes chuvas. Os chefes de estado destacaram as ações integradas do governo federal para dar suporte às autoridades dos estados e municípios atingidos. “Ninguém vai ficar para trás”, garantiu o ministro da Saúde.