Chuva diminui no RS, mas chega forte a Santa Catarina e Paraná no fim de semana

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As tempestades que inundaram quase todo o Rio Grande do Sul, matando ao menos 154 pessoas, deixaram o estado e devem atingir boa parte de Santa Catarina e do Paraná neste fim de semana.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta sexta-feira (17) um alerta de tempestade para uma faixa que abrange vale do Itajaí, serra catarinense, Grande Florianópolis, Blumenau, Joinville até a região metropolitana de Curitiba nestes sábado (18) e domingo (19).

Nesses locais, segundo o instituto, são previstos chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 a 100 mm por dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo. Devido ao temporal, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos.

Nas demais regiões de Santa Catarina e em quase todo o estado do Paraná a previsão também é de chuva, mas em menor volume, entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h. Há, porém, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já para o Rio Grande do Sul, a previsão é que ainda ocorram pancadas isoladas de chuva nos próximos dias, principalmente na faixa norte e na serra gaúcha.

Na capital Porto Alegre, o sábado deve transcorrer sem chuva, mas com muitas nuvens. Entretanto, no domingo há a possibilidade de chuvas isoladas. O volume não deve ser suficiente para fazer o nível do lago Guaíba subir, uma vez que está baixando lentamente com o fim dos temporais.

Em relação à temperatura, fará frio em toda a região Sul. Uma massa de ar polar está sobre o Rio Grande do Sul e vai chegar também a Santa Catarina e ao Paraná devido às chuvas.

Na Grande Porto Alegre, a temperatura vai variar entre a mínima de 11°C e a máxima de 16°C no sábado e de 11°C a 15°C no dia seguinte, o mesmo padrão observado nesta sexta. Em Caxias do Sul, na serra, o fim de semana terá valores entre 7°C e 14°C. E no extremo sul, em Bagé, a mínima será de apenas 4°C, com a máxima atingindo 15°C.

Nesta sexta-feira (17), a região sul do estado já foi a mais fria. Em Quaraí fez 2,1°C de madrugada. Em Bagé, 4,9°C; e em Dom Pedrito, 5,1°C.

Em Florianópolis, a temperatura ficará entre 14°C e 16°C no sábado e entre 14°C e 16°C no domingo. E em Curitiba, a variação será de 14°C a 20°C e entre 12°C e 19°C, respectivamente.