Chuva diminui, mas tempo continua instável em São Paulo

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo tirou a cidade de São Paulo do estado de atenção para alagamentos às 18h25 desta sexta-feira (18) após todas as regiões ficarem nessa condição.

A chuva perdeu intensidade na capital. Segundo o CGE, apenas chuva de fraca intensidade é registrada na cidade, entre os bairros da zona norte, centro e sul. A precipitação ainda deve atuar com fraca intensidade nas próximas horas. Para o fim de noite é esperado apenas variação de nuvens e temperaturas amenas em gradual declínio.

A temperatura média observada é de 18°C.

A entrada da brisa marítima em combinação com o calor favoreceu a formação dessas instabilidades dentro e fora da cidade. A

Defesa Civil estadual também acompanhou outros focos de nuvens com chuva em volta da região metropolitana, como em Santa Isabel, Mairiporã e Guarulhos, na zona norte, e outra no ABC paulista, no extremo sul.

O CGE indica que a passagem de uma frente fria pela costa paulista neste sábado (19) vai provocar pancadas de chuva e queda das temperaturas no início da próxima semana, por conta do ingresso do ar frio de origem polar, mas sem previsão de frio extremo.

Às 16h26, a Enel informava que havia 32.391 imóveis sem energia elétrica em sua área de concessão, sendo 30.550 na capital. Às 16h56, os números já haviam saltado para 68.871 e 64.816, respectivamente. Depois caíram para 48.066 e 40.418, às 18h56.

Das 15h às 18h20, o Corpo de Bombeiros registrou o recebimento de 17 chamados para quedas de árvores e 5 de enchentes na capital.

O CGE também emitiu um alerta para a subprefeitura do Itaim Paulista das 16h40 às 18h25 pelo transbordamento do córrego Itaim, na avenida Marechal Tito, altura do número 5.394. Na sequência, das 17h20 às 18h25, o alerta foi para o transbordamento do córrego Guaratiba, na rua Pirapora, em Guaianases.

O sábado deve apresentar uma madrugada de céu nublado, termômetros em média ao redor dos 18°C e sol entre muitas nuvens nas primeiras horas da manhã. A aproximação da frente fria, associada a áreas de instabilidade sobre o continente vai provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade a partir da tarde e que se estendem para o período da noite.

Essa condição meteorológica deixa o tempo instável e chuvoso com a ocorrência de trovoadas, raios e rajadas de vento. Alerta-se, portanto, para o risco de queda de árvores, formação de alagamentos e elevação das cotas de rios e córregos da região metropolitana de São Paulo e da capital. A temperatura máxima prevista é de 25°C.

No domingo (20), o sistema frontal se afasta gradativamente da costa paulista, a chuva diminui de intensidade, mas os ventos marítimos mantêm a faixa leste do estado de São Paulo com muitas nuvens e chuva fraca sobre a faixa litorânea e parte da região metropolitana. As temperaturas entram em declínio, e a mínima deverá ocorrer no fim da noite, com previsão de 16°C. A máxima não supera os 21°C.