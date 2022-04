Chuva desaloja famílias e interdita estradas em Ubatuba

Até a manhã desta segunda-feira (4), uma delas havia deixado um dos abrigos montados de forma emergencial e voltado para casa na noite de domingo (3)

As fortes chuvas que atingiram Ubatuba, no litoral norte paulista, de quinta-feira (31) até o final de semana, deixaram cerca de 20 famílias desalojadas, além de um rastro de destruição em rodovias que cortam o município.

Até a manhã desta segunda-feira (4), uma delas havia deixado um dos abrigos montados de forma emergencial e voltado para casa na noite de domingo (3). Ao menos 19 famílias ainda estavam abrigadas em escolas, segundo a prefeitura.

Somente na Escola Municipal Padre José de Anchieta estavam acomodadas 12 famílias, sendo 18 adultos e 18 crianças. A expectativa da Secretaria de Assistência Social é que todas as pessoas fossem liberadas ainda nesta segunda para retornar para suas residências.

Sete famílias atingidas pela chuva na região do Camburi, no norte de Ubatuba, foram encaminhadas para a Escola Municipal Iberê Ananias Pimentel. No total, 30 pessoas estão acomodadas no local.

A região norte da cidade foi uma das mais atingidas pelos temporais, deixando moradores isolados.

De acordo com a Defesa Civil do município, na manhã desta segunda, duas escunas foram utilizadas para a entrega de mantimentos para famílias em Picinguaba e Camburi. A embarcação também serviu como meio de transporte para um agente da Defesa Civil, que tinha como finalidade vistoriar possíveis danos em áreas de risco.

A Secretaria de Assistência Social de Ubatuba visitou, ainda nesta segunda, a comunidade da Fazenda da Caixa. Segundo o secretário da pasta, Anderson Paiva, foi necessário andar mais de 3 km a pé para acessar o local. “Foram entregues itens como água e alimento para as oito famílias do local, cerca de 25 pessoas. Ainda há algumas casas de veraneio que registram, aproximadamente, 60 cm de água em seu interior”, relatou trecho do comunicado enviado à reportagem.

As chuvas também causaram um rastro de destruição em estradas que levam até Ubatuba.

A rodovia Oswaldo Cruz, principal ligação entre Taubaté, no Vale do Paraíba, e Ubatuba, permanece totalmente interditada do km 66 ao 88.

O DRE (Departamento de Estradas de Rodagem) disse, em nota, disse já ter feito a limpeza da estrada e realizado uma vistoria nos trechos atingidos, para fazer a liberação da vida.

Outra rodovia afetada foi a Rio-Santos. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, a via registrou deslizamentos de barreiras, de rochas e quedas de árvores. Houve ainda uma ruptura de parte da estrada.

Só no perímetro da rodovia em Ubatuba foram identificados 15 trechos com problemas. Até a manhã desta segunda-feira, em seis pontos, o tráfego fluía nos dois sentidos e, em outros nove, fluía parcialmente.

“No momento, há apenas um ponto de interdição, no km 4, onde ocorreu deslizamento de barreira”, detalhou a gestão municipal.

Devido às interdições e outros problemas na locomoção local, a Secretaria de Saúde suspendeu, nesta segunda-feira, o transporte de pacientes com viagens agendadas para tratamentos, exames e consultas na capital e em cidades do Vale do Paraíba.

Ainda segundo a pasta, foram mantidas só viagens para pacientes de hemodiálise com procedimentos na cidade de Taubaté e para outros casos agendados para o próprio litoral norte.

A secretária de Saúde, Sheila Barbosa, afirmou que os pacientes de hemodiálise serão mantidos, pois o procedimento é necessário para a preservação da vida.

A tendência é de que a chuva perca força nos próximos dias. “Os atuais modelos meteorológicos não indicam risco para acumulados expressivos, porém como o solo já se encontra bem encharcado devido às chuvas dos últimos dias, recomenda-se atenção redobrada nas áreas de risco, pois não são descartados transtornos”, afirmou a gestão municipal.

Durante o fim de semana, a cidade chegou a registrar, em alguns pontos, 587 mm de acumulado de chuva em pouco mais de dois dias.

Estado de emergência A Prefeitura de Ubatuba emitiu um decreto nesta segunda-feira em que estabelece situação de emergência para as áreas mais afetadas pelas chuvas. Conforme a gestão da prefeita Flávia Pascoal (PL), “a medida se fez necessária para garantir a preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas dos locais atingidos, como uma medida imediata para combater situações emergenciais”.

“Nossa cidade foi castigada com muitas chuvas, com deslizamentos em rodovias e estradas, mas não paramos um só minuto de trabalhar e lutar pelas nossas comunidades. Com o decreto, vamos conseguir mais apoio estadual e federal e também acompanhamento da Defesa Civil Nacional”, afirmou a prefeita.