Chuva chega e SP entra em estado de atenção para alagamentos neste sábado (19)

CLAUDINEI QUEIROZ

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Como previsto pelos institutos de meteorologia, a chuva já atinge a região metropolitana de São Paulo na tarde deste sábado (19).

Como existe a possibilidade de temporais de até forte intensidade, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo já mantém toda a cidade em estado de atenção para alagamentos.

A Defesa Civil estadual alerta que a precipitação já atinge alguns bairros das zonas sul e leste da capital, com a presença de raios.

E os mapas meteorológicos do CGE registram áreas de instabilidade que se propagam desde o interior do estado em direção ao leste paulista. O deslocamento é rápido, com cerca de 32 km/h e fluxo de oeste para leste. Os pontos mais fortes neste momento, segundo o órgão municipal, se localizam ao norte da região metropolitana.

Em relação à temperatura, a máxima registrada nesta tarde foi 27,4°C e os menores índices de umidade do ar se mantiveram acima dos 58%.

Nas próximas horas, a aproximação de uma frente fria, associada a áreas de instabilidade sobre o continente, vai provocar pancadas de chuva de moderada a forte intensidade entre a tarde e o período da noite.

“Essa condição meteorológica deixa o tempo instável e chuvoso com a ocorrência de trovoadas, raios, rajadas de vento e queda de granizo, o que poderá causar queda de árvores durante as precipitações”, enfatiza o CGE.

Além disso, o órgão destaca que, em função do solo encharcado pelas chuvas da sexta-feira (18), o risco de novos alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra é bastante significativo.

Um exemplo disso já foi visto neste sábado, em Campo Limpo Paulista, onde um muro desabou e bloqueou uma rua no bairro Botujuru. Ninguém ficou ferido.

A Defesa Civil também identifica outro foco de chuva forte na região do ABC paulista, também atingindo Diadema e Mauá.

Os dados do CGE mostram que abril registrou até o momento, cerca de 108,2 mm, o que representa 66% acima da média esperada para o mês que é de 62,5 mm.