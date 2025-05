China suspende compra de frango brasileiro por causa de gripe aviária, diz ministro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As importações de proteína de frango brasileira pela China estão suspensas pelos próximos 60 dias, por causa da confirmação, nesta sexta-feira (16), do primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade em uma criação comercial, de acordo com o ministro Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária).



A China “não estará comprando carne de frango brasileira” pelos próximos 60 dias, confirmou Fávaro (Agricultura e Pecuária) em entrevista a TV Centro América, emissora da Globo no Mato Grosso.



A medida está prevista em cláusula contratual. Em caso de registro de qualquer caso de gripe aviária, as importações são suspensas automaticamente como medida de prevenção em saúde.



O ministro também decretou emergência zoossanitária por 60 dias no município de Montenegro, em um raio de dez quilômetros ao redor do estabelecimento onde foi encontrado o vírus da influenza aviária de alta patogenicidade.



A detecção, que pode levar a embargos comerciais, ocorreu no município gaúcho de Montenegro, na região metropolitana de porto Alegre, e é o primeiro foco da doença registrado em sistema de avicultura comercial no país.



Na entrevista, Fávaro também afirmou que as pessoas podem continuar a consumir carne de frango e ovos. “O risco, e há um risco de contaminação, é nas pessoas que manuseiam o animal contaminado, os tratadores, as pessoas que vão recolher. Por isso, tem de ter um protocolo mais rígido.”