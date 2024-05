Chefes de facções criminosas são presos em operações da PF em MG, RJ e ES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Chefes de facções criminosas foram presos em operações da Polícia Federal em três estados nesta quinta-feira (16). As operações são para combater o tráfico de drogas e o crime organizado em Minas Gerais.

Estão sendo cumpridos 105 mandados de prisão preventiva e 96 mandados de busca e apreensão. A operação ocorre nas cidades Juiz de Fora, Além Paraíba, Volta Grande e Contagem (MG), além de Itaperuna, Carmo e Sapucaia (RJ). A ação conta com a participação de cerca de 450 policiais das polícias Civil, Federal, Militar e Penal.

No Rio de Janeiro, houve o sequestro judicial de dois imóveis avaliados em R$ 1,5 milhão e de um veículo blindado. Também foi determinado o bloqueio judicial de valores de 23 investigados – entre eles, há membros de facções criminosas com atuação no estado do Rio de Janeiro. Um dos alvos da investigação é o líder de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, que estava no estado de Minas Gerais.