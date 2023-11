Chef de cozinha e esposa são encontrados mortos com marcas de tiro na BA

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – Um chef de cozinha espanhol e sua esposa foram encontrados mortos nesta sexta-feira (24), em Porto Seguro (BA).

As vítimas foram identificadas como David Pegrina Capó e Érica da Silva Santos. O casal era dono de um restaurante localizado na região da Ilha do Pau do Macaco. O local é conhecido pela localização privilegiada e pelo acesso exclusivo por embarcação.

Os corpos deles foram encontrados às margens do rio Buranhém, com perfurações provocadas por arma de fogo.

A 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro informou que vai apurar o duplo homicídio.

A Polícia Civil da Bahia acrescentou que vai realizar oitivas e diligências investigativas para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime. A corporação não revelou se pertences das vítimas foram roubados.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Seguro lamentou a morte de David e de Érica. “É com profundo pesar que a CDL de Porto Seguro expressa suas condolências pela irreparável perda dos queridos amigos”.