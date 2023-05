Chat GPT pode ajudar na educação?

Diretor administrativo da escola Teia Multicultural, Lucas Briquez, explica que a ferramenta pode ajudar a melhorar o aprendizado

O ChatGPT se popularizou nos últimos meses e gerou um debate sobre o uso da Inteligência Artificial (IA) em diversas áreas, dentre elas, uma das que mais gera polêmica é a educação.

No entanto, de acordo com o diretor administrativo da escola Teia Multicultural e CEO da editora Asas Educação, Lucas Briquez, explica que a ferramenta pode ajudar a melhorar o aprendizado.

“As novas tecnologias vão continuar surgindo e se integrando à sociedade de uma forma que não podemos ignorá-las e sim utilizá-las para melhorar a educação”.

“Na Teia Multicultural temos uma cultura de inovação muito forte, o que nos dá uma abertura maior ao novo do que as escolas mais tradicionais, diante disso, e da popularização do ChatGPT passamos a usar a ferramenta para otimização de textos, e-mails, estruturar planos de aula, revisões, entre outras, sempre como um complemento e não como única base para nossos trabalhos” Reforça Lucas Briquez.

Os alunos podem usar o ChatPGT na escola?

“O ChatGPT também é liberado como uma ferramenta para auxiliar os alunos a produzir trabalhos, mas sabendo que eles dispõe do uso de Inteligência Artificial podemos elevar o padrão de entrega, tornando-se mais criterioso, o que é benéfico para o aprendizado do aluno, ajudando-o a aumentar o nível das suas produções” Explica Lucas Briquez.

“Temos que ter em mente que a Inteligência Artificial pode ser uma revolução de proporções ainda não conhecidas e quanto mais cedo nos integrarmos a ela, mais facilmente nos adaptaremos aos novos cenários educacionais e profissionais”.

Sobre Lucas Briquez

Lucas Briquez é diretor executivo do Asas Educação e Diretor Administrativo e sócio da Teia Multicultural, escola inovadora reconhecida pelo MEC como instituição de referência para a Inovação e a Criatividade em educação básica do Brasil, e pela seleção mundial de escolas inovadoras Education Cities no desafio Edumission, onde recebeu título honorário de “Inovação em Interdisciplinaridade”.

Lucas tem MBA em Marketing e Negócios Digitais pela Be.Academy, é professor de empreendedorismo, design thinker, designer instrucional e copywriter. Hoje, seu maior objetivo é levar a metodologia da Teia Multicultural para crianças e adolescentes de todo país, através da Edutech Asas Educação.