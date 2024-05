Central de atendimento vai priorizar denúncia de violência contra mulher no RS

DANIELLE BRANT

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher, vai priorizar a partir deste sábado (11) denúncias de violência contra mulheres feitas no Rio Grande do Sul, que serão encaminhadas ao Centro de Combate à Violência Doméstica do Ministério Público do estado.

A medida é uma resposta aos relatos de abusos de crianças e mulheres feitos à ministra Cida Gonçalves (Mulheres) ao longo da semana. A central também fornecerá informações sobre abrigos exclusivos para mulheres e crianças.

Ao ligar para o 180, haverá uma opção para falar sobre o Rio Grande do Sul -tecla 7. Denúncias ou pedidos de ajuda também podem ser feitos pelo Whatsapp (61) 9610-0180. Basta pedir para falar com uma atendente.

O ministério tem acompanhado as denúncias de abusos nos abrigos permanentemente e dado apoio aos afetados, recebendo doações e articulando com empresas e secretarias estaduais de mulheres para enviar ajuda ao Rio Grande do Sul.

Além disso, está sendo elaborado um protocolo para casos de desastres climáticos com recorte para mulheres em conjunto com o Conselho Estadual e demais autoridades.