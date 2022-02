Centrais convocam sindicalistas para reforçar atos por justiça para Moïse

As centrais pedem que os sindicalistas participem de ato da comunidade congolesa neste sábado (5), na Barra da Tijuca

Fábio Zanini

As centrais sindicais decidiram convocar seus membros para reforçar os atos que pedem justiça para Moïse Mugenyi Kabagambe 24. O congolês foi morto a pauladas perto de um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no último dia 24.

Em nota, as centrais afirmam que o assassinato de Moïse “sintetiza em um só ato o racismo enraizado em nossa sociedade, o sentimento de xenofobia que cresce com o avanço da extrema-direita e os efeitos nefastos da política neoliberal que retirou direitos trabalhistas e suprimiu investimentos na área social.”

As centrais pedem que os sindicalistas participem de ato da comunidade congolesa neste sábado (5), na Barra da Tijuca, e também de manifestações no mesmo dia em São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Belém, e outras cidades.

A nota é assinada pelos presidentes de CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, CSP-Conlutas, Intersindical e Pública.