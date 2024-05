CBMDF completa dois dias de atuação com 80 resgates no Rio Grande do Sul

Por Lucas Dias

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) completou dois dias de atuação com 80 resgates no Rio Grande do Sul. Hoje, dia 06/05/24, a equipe do CBMDF continuou seu empenho no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, adotando uma abordagem estratégica para ampliar o alcance da assistência.

Na parte da manhã, 3 militares e 2 cães do CBMDF foram transportados por meio de um helicóptero da PMDF para Bento Gonçalves – RS, com o objetivo de realizar buscas por vítimas naquela região.

Enquanto isso, o restante da equipe permaneceu em São Leopoldo – RS, prosseguindo com as atividades de resgate e assistência às pessoas afetadas pelas enchentes. Após receberem as informações e chamados do Comando do Incidente, os bombeiros foram designados para atender os chamados de pessoas aguardando resgate em áreas alagadas da cidade, utilizando embarcações e cães de busca.

No segundo dia, até o momento, os bombeiros do Distrito Federal conseguiram resgatar 28 adultos, 6 crianças e 10 animais domésticos, somando-se aos números do primeiro dia, gerando um total de 49 adultos, 12 crianças e 19 animais domésticos.

A Força Tarefa permanecerá na região até 16 de maio de 2024, inicialmente, sujeita a alterações conforme as determinações do Governador do Distrito Federal.