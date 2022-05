Casos de Covid quase dobram em uma semana no estado de São Paulo

Na semana passada, a média diária foi de 333 hospitalizações diárias no estado. É mais que o dobro da verificada no começo de abril

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O número de casos notificados de Covid-19 no estado de São Paulo quase dobrou de uma semana para a outra, segundo dados oficiais analisados pelo comitê científico que assessora o governador Rodrigo Garcia (PSDB).

A média diária de novas infecções na semana passada chegou a 4.830, contra 2.622 da semana anterior, num salto de 84,2%.

Foi o maior salto desde fevereiro, quando os casos explodiram no país e a média diária de infecções em SP atingiu o pico de 14.542 notificações.

Daquele mês até abril, a queda de casos oficiais foi constante. No começo de maio, no entanto, os números começaram a oscilar, até o salto verificado na semana passada.

O aumento é considerado “significativo”, segundo uma das autoridades do estado que lidam com a epidemia.

Em números absolutos, porém, a situação ainda é considerada sob controle, já que as taxas de ocupação tanto de leitos de UTIs quanto de enfermaria estão hoje estabilizadas, ambas, em 35%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As internações também seguem subindo.

Na semana passada, a média diária foi de 333 hospitalizações diárias no estado. É mais que o dobro da verificada no começo de abril, em que a média diária de internações chegou ao patamar mais baixo do ano, com 146 doentes em hospitais.

Os óbitos permaneceram estáveis nas duas últimas semanas, com uma média diária de 39 vítimas fatais.

É mais que o dobro, no entanto, do que a média diária de 17 óbitos registrada no começo do mês.

As curvas de queda ou subida de casos e internações por Covid-19 são sempre acompanhadas, semanas depois, por aumento de mortes, pelo intervalo que existe entre o diagnóstico, a tentativa de tratamento e o óbito do doente.