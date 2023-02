Carnaval em Belo Horizonte tem pedido de proteção à Serra do Curral

A concentração está marcada para as 6h30 na praça do Papa, na zona sul da cidade, aos pés da serra, cartão postal da capital

LEONARDO AUGUSTO

BELO HORIZONTE, MG

O desfile do bloco Pena de Pavão de Krishna, neste domingo (19) em Belo Horizonte, promete ser marcado pela defesa da Serra do Curral, um paredão verde de importância ambiental, cultural e histórica em Minas Gerais.

O bloco foi criado em 2013 e tem inspiração na religião e cultura indianas. Foliões desfilam com os rostos pintados de azul e adereços típicos. A presença de representantes da comunidade Hare Krishna local foi anunciada para o desfile deste ano.

Durante o trajeto, o mantra “om” do hinduísmo ecoa pelas caixas de som entre uma e outra música com inspiração indiana.

O Pena de Pavão de Krishna assina com outros blocos de Belo Horizonte um manifesto em defesa da Serra do Curral, onde estão instaladas mineradoras para a exploração de minério de ferro. Parte da área é tombada, mas há pontos sem proteção ambiental que pertencem a essas empresas.

A Polícia Federal investiga as operações do setor na serra. O manifesto assinado pelos blocos pede a revogação de todas as licenças concedidas para exploração de minério na Serra do Curral.

“A Serra do Curral é um patrimônio do povo mineiro e brasileiro. O que tem ali é muito mais do que minério. São as águas que abastecem nossa região, são espécies que ali vivem. É nossa paisagem e nossa cultura”, diz o manifesto.

Domingo também é dia do bloco Beiço do Wando, que homenageia o cantor pelas ruas da capital mineira desde 2015. O primeiro desfile ocorreu em 2015.

Destaques da programação de BH

Domingo (19)

8h – Pena de Pavão de Krishna

Rua Professor Lair Ramusat Renno, 350, Mangabeira

Rua Professor Lair Ramusat Renno, 350, Mangabeira 8h – Beiço do Wando

Rua Timbiras, 725, Funcionários

Segunda (20)

9h – Baianas Ozadas

Avenida Afonso Pena, 785, centro

Avenida Afonso Pena, 785, centro 9h – Corte Devassa

Rua Sapucaí, 571, Floresta

Terça (21)