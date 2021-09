Capitão Wagner divulga vídeo dizendo ter prendido assaltante

Deputado diz que saiu da igreja e voltou correndo para casa, quando, de repente, viu um homem suspeito de cometer assalto

O deputado federal Capitão Wagner (Pros-CE) divulgou vídeo na noite de domingo (26) dizendo que prendeu um homem que teria cometido um assalto. Segundo Wagner, ele saiu da igreja, em Fortaleza-CE, e decidiu voltar para casa correndo (fazendo exercícios), quando acabou vendo o suspeito.

“Eu saí da missa e inventei de ir correndo para casa, lá da Desembargador Moreira para a Parquelândia. Quando a gente vem na Domingos Olímpio, lá vem o cidadão correndo e gritando: ‘Pega o ladrão, pega o ladrão'”, relatou Capitão Wagner. “Para azar do ‘tiziu’, vinha eu e mais quatro guardas”, prosseguiu.

Em seguida, Wagner aponta a câmera para um homem caído e cercado por três homens. Assista:

Segundo a assessoria do deputado, o suposto assaltante estava com uma faca. A Polícia Civil deve investigar o caso. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi procurada, mas não havia se posicionado até a última atualização desta matéria.

Durante as manifestações bolsonaristas de 7 de Setembro, Capitão Wagner anunciou que será candidato ao Governo do Ceará em 2022. “Se alguém estava em dúvida, quero dizer para vocês que eu não vou, não. Já fui. Estou dentro”, declarou. Wagner conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e é rival da família Gomes, de Ciro Gomes e Cid Gomes, dentre outros membros.