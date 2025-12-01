Candidatos recebem prova sem caderno de redação no vestibular do Insper

ISABELA PALHARES

FOLHAPRESS

Parte dos candidatos que foram fazer o vestibular do Insper neste domingo (30) não recebeu o caderno de redação, conforme previsto no edital. Segundo a instituição, “problemas técnicos” fizeram com que parte das provas não estivessem completas.

O vestibular do Insper, uma das mais tradicionais faculdades particulares do país, conta com 60 questões de múltipla escolha e uma redação. Pelas regras do edital, os candidatos têm cinco horas para realizar toda a prova.

No entanto, os participantes que fizeram o vestibular na capital paulista receberam apenas o caderno com as 60 questões. Os inscritos nas outras nove cidades, onde o exame é aplicado, receberam a prova completa.

Em nota, o Insper informou que irá remarcar a prova de redação para os candidatos de São Paulo, mas disse que a prova objetiva continua válida para todos os participantes.

“Para garantir isonomia e equidade entre todos, as informações sobre a nova aplicação da prova de redação serão divulgadas nos próximos dias”, disse a instituição.

Nas redes sociais, os candidatos têm reclamado de terem sido prejudicados pelo erro. Aqueles que fizeram a prova em São Paulo se sentem prejudicados por ter que reservar mais um dia para fazer a redação.

Já os de outras cidades, dizem que o erro os prejudicou por terem tido menos tempo para fazer a prova. Eles tiveram que resolver as questões e a redação em cinco horas. Os candidatos de São Paulo terão tempo extra (ainda não informado) para fazer apenas a redação.

A aplicação do exame é de responsabilidade da Fundação Vunesp, que lamentou os transtornos ocasionados aos participantes e disse que todas as informações sobre a reaplicação serão divulgadas em breve.

“A Fundação Vunesp está avaliando a possibilidade de disponibilizar mais de uma data, conforme a viabilidade operacional e o número de candidatos afetados”, disse em nota.

Cerca de 4.400 pessoas se inscreveram para o vestibular do Insper. A grande maioria (82%) foi convocada para fazer a prova em São Paulo, onde não foi entregue o caderno de redação. Nas demais cidades (Brasília, Fortaleza, Goiânia, Recife, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro), a prova foi entregue completa.

O tema da redação do Insper deste domingo foi “Cirurgias plásticas: modificar-se compromete ou reforça aspectos de identidade?”