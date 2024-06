Campanha arrecada doações para agricultores do Sul

A campanha Agro Solidário, empreendida pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF (Emater) em parceria com a Cooperativa dos Agricultores da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), já arrecadou 6 toneladas de mantimentos, roupas, remédios e insumos para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, que sofrem, há quatro semanas, com uma das maiores tragédias ambientais do país. A ação segue, com todos os escritórios da empresa como pontos de recebimento das doações.

“Sabemos da importância econômica e social da agricultura para o Rio Grande do Sul e não podemos deixar de estender a mão, não só aos produtores, como também aos nossos colegas extensionistas, já que vários profissionais da coirmã Emater-RS também foram afetados pelas enchentes”, afirma o presidente da Emater, Cleison Duval.

Esta ação está articulada com a campanha Brasília Pelo Sul, organizada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais do GDF. “A ação do governo local vai disponibilizar uma carreta com capacidade para 45 toneladas de doações, e vamos enviar os mantimentos, insumos e equipamentos para os produtores rurais gaúchos”, detalha o coordenador da Agro Solidário, Roberto Bemfica.

Doações

O foco da campanha são as doações relativas à produção, como insumos agrícolas — sementes, adubo, ração animal — e equipamentos, como enxadas, pás e demais ferramentas úteis ao trabalho no campo. “Temos que olhar de forma abrangente: as perdas atingem a família dos produtores, que ficaram sem sua renda, e também o consumidor, que tem oferta de alimentos reduzida na cidade”, explica Roberto.

As doações estão sendo enviadas para a Associação dos Municípios da Região Central do Rio Grande do Sul (Amcentro), que faz a articulação com os escritórios da unidade gaúcha da Emater e com as organizações de produtores locais.

Segundo levantamento da Emater-RS, mais de 206 mil propriedades rurais gaúchas foram afetadas pelas enchentes. Além disso, 19 mil famílias tiveram perdas relativas à estrutura de produção, como casas, armazéns, silos, estufas, currais e aviários. Aproximadamente 17 mil cabeças de gado pereceram, além de 14 mil suínos, 1,2 milhão de aves comerciais, 16 mil colmeias de abelhas e 937 mil toneladas de peixes.

Campanha Agro Solidário

Onde doar: todos os escritórios da Emater no DF e na Coopa-DF: BR-251, km 7, Núcleo Rural PAD-DF. Telefone: 3339-6500.

O que doar

⇒ roupas

⇒ alimentos não perecíveis

⇒ materiais de limpeza e higiene

⇒ mudas e sementes de hortaliças adaptadas ao estado

⇒ adubos

⇒ ração animal (feno e silagem, dentre outros para bovinos, suínos e aves)

⇒ alevinos e pintainhos

⇒ enxadas, pás, mangueiras, baldes, entre outros equipamentos utilizados na agropecuária.

*Com informações da Emater

Agência Brasília