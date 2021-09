Caminhoneiros começam a liberar rodovias

Boletim do Ministério da Infraestrutura, foram registrados pontos de concentração em rodovias de 14 estados

Após o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que caminhoneiros liberem as rodovias que começaram a ser fechadas na quarta-feira (8), a categoria está começando a deixar as vias.

O Ministério da Infraestrutura anunciou hoje, em um boletim divulgado às 11h (de Brasília), uma lista de rodovias federais que foram liberadas na manhã de hoje. Nos estados de RS, PR, ES, MT, GO, TO, RO, PA e RR o trânsito está liberado, mas ainda há abordagem a veículos de cargas.

Há ainda pontos de concentração em rodovias federais de 14 estados, com interdições apenas em 5: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

No Distrito Federal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) adiantou que não há bloqueios nas rodovias próximas à capital. Em São Paulo, as estradas foram liberadas, mas os manifestantes seguem nos acostamentos. Vias foram liberadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Em Santa Catarina, grupo bloqueia saída de refinaria.

Além das manifestações nas rodovias, caminhoneiros também seguem bloqueando vias da Esplanada dos Ministérios, em Brasília: seguem interditadas a N1 e a S1. Os manifestantes viraram a noite na Esplanada. Houve movimentação de viaturas policiais para reforçar a segurança.

A pista, que dá acesso ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto – além de prédios dos ministérios – foi fechada na noite de domingo (5), para as manifestações de 7 de Setembro. No entanto, um grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e defende medidas inconstitucionais, por meio de faixas, cartazes e palavras de ordem, permanece no local.